Кадыров поручил Делимханову решить вопрос выдачи родным тел братьев Тимурзиевых

13 января 2021, 21:15

Если дело в отношении братьев Тимурзиевых будет расследоваться по статье о терроризме, то их тела не будут выданы семье, заявил Рамзан Кадыров, поручив разобраться в этом вопросе Адаму Делимханову. Родные Тимурзиевых были освобождены по ходатайству Кадырова, в свою очередь, сообщил Делимханов.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2020 года в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из силовиков погиб, другой был тяжело ранен. Были убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. 30 декабря представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых в видеообращении к Кадырову потребовали доказательств того, что убитые были террористами. Также они потребовали выдать родственникам тела убитых братьев.

Рамзан Кадыров прокомментировал возможность выдачи тел братьев Тимурзиевых родным, выступая на совещании силовиков, сюжет о котором вошел в выпуск новостей государственной телекомпании "Грозный" за 12 января, опубликованный на ее Youtube-канале.

"Если убитые - шайтаны, попадают под терроризм, мы не можем их отдать по закону. Если они не попадают под статью о терроризме, то мы не можем их не отдать. Если попадают [под статью о терроризме], то ни у нас, и нигде в России их [тела] не могут отдать", - заявил Кадыров в сюжете, переведенном "Кавказским узлом".

Кадыров также отметил, что тема на этом будет закрыта, а ответственным за решение вопроса назначил депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.

На том же совещании Кадыров сообщил, что родственников Тимурзиевых, которые ранее были задержаны, проверяют на предмет того, оказывали ли они им содействие. Сам Кадыров согласен с тем, чтобы эти люди не находились в СИЗО. "Те, кто был задержан - было там содействие или как бы там ни было, я напишу ходатайство, кто-нибудь ещё напишет [ходатайство, чтобы им назначили меру пресечения в виде] подписки о невыезде. К Адаму [Делимханову] и Магомеду [Даудову] обратились люди, поэтому надо постараться отдать им этих людей", сказал он.

После требования выдать тела убитых ингушей семье близкие погибшего полицейского объявили кровную месть родственникам Тимурзиевых, а родственники раненого заявили о вражде с родами Тимурзиевых и Султыговых. 2 января адвокат Магомед Беков подал заявление в Следком России о задержании родственников убитых в Грозном уроженцев Ингушетии. 7 января представители тейпа Тимурзиевых-Султыговых приехали в Чечню и примирились с родными убитого и раненого силовиков. После церемонии примирения представитель тейпа Тимур Тимурзиев сообщил, что родственникам обещали отпустить задержанных через три-четыре дня. 12 января отец, мать и сестра братьев Тимурзиевых вернулись в Ингушетию, сообщил их однотейповец Рамзан Султыгов.

Принявший участие во встрече Адам Делимханов заявил, что родные Тимурзиевых были отпущены по поручению Кадырова, который обосновал такое решение желанием сохранить братские отношения между народами Чечни и Ингушетии, "сохранить наши адаты, традиции". "Несмотря на то, что та девочка была на связи с теми, кто сотворил это зло - звонки и прочее - Рамзан выступил гарантом для этих людей и дал поручение их вернуть", - подчеркнул Делимханов, слова которого также переведены "Кавказским узлом".

Отец братьев Тимурзиевых извинился в эфире гостелекомпании "Грозный". Ахметхан Тимурзиев заверил, что силовики хорошо обращались с ним, его женой и дочерью после задержания.

Стоит отметить, что объявление кровной мести родными чеченского полицейского родственникам Тимурзиевых анонсировал спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ на требование предъявить доказательства вины уроженцев Ингушетии. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.