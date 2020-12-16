Россельхознадзор разрешил ввоз томатов с одного азербайджанского предприятия

16 декабря 2020, 08:46

С 16 декабря разрешен ввоз в Россию томатов с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе Азербайджана, сообщил Россельхознадзор.

Как писал "Кавказский узел", с 10 декабря Россия ввела запрет на ввоз азербайджанских томатов и яблок после случаев выявления в партиях этой продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Выдача разрешения на ввоз помидоров с азербайджанского предприятия ООО "Агротерм" была принята после проведенных 9, 11 и 14 декабря переговоров с представителями агентства по пищевой безопасности Азербайджана. В ходе общения азербайджанская сторона представила информацию о результатах расследования случаев обнаружения карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в томатах в Азербайджане и результаты мониторинговых мероприятий.

"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе", - сказано в сообщении службы.

Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию, в 2019 году было ввезено 172,3 тысячи тонн томатов на 189,1 миллиона долларов США, писал ранее со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России РБК.

Россельхознадзор рассматривает возможность разрешения ввоза продукции еще двух тепличных хозяйств Азербайджана, информировало 15 декабря агентство "Интерфакс".