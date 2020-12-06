06 декабря 2020, 15:10

Более 500 грузовиков ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге

Водители 510 большегрузов ожидают выезда из Северной Осетии по закрытой для грузового транспорта Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря выезд из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был закрыт в связи с непогодой. Поздно вечером, после расчистки проезжей части, спасатели разрешили проезд легковых машин и автобусов через КПП "Верхний Ларс", но для большегрузов дорога осталась закрытой.

Выезд большегрузного автотранспорта через КПП "Верхний Ларс" в Грузию по-прежнему запрещен, говорится в сообщении, размещенном в 12.00 мск на сайте управления МЧС по Северной Осетии.

Очередь грузовиков со стороны России превысила 500, сообщил сотрудник пресс-службы ведомства. "Открытия дороги ожидают 510 большегрузов, снегопад продолжается", - приводит в 13.30 мск его слова "Интерфакс-Юг".

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 14.58 мск 6 декабря 2020 года https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 14.58 мск на выезде из России в сторону Грузии и в противоположном направлении скопились очереди из фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -10 градусов, ветер 1 метр в секунду. В ночь на 7 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -15 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Очередь на "Верхнем Ларсе" выросла за сутки на 30 машин", "Власти Северной Осетии анонсировали реконструкцию КПП "Верхний Ларс", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии".

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