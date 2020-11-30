Суд оставил Наталью Стришнюю под домашним арестом

30 ноября 2020, 18:36

Ростовский облсуд продлил до 6 февраля 2021 года срок домашнего ареста бывшей супруге осужденного по делу о "кущевской резне" Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней, обвиняемой в вымогательстве.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года суд вернул дело Натальи Стришней, обвиняемой в вымогательстве, на доработку в прокуратуру. В конце июля суд продлил до 6 ноября срок ее домашнего ареста. 4 ноября стало известно, что обвинения в вымогательстве были предъявлены Наталье Стришней и ее брату Ивану, а также членам кущевской банды Владимиру Алексееву и Вячеславу Цеповязу. В начале ноября суд в Ростове-на-Дону продлил домашний арест Наталье и Ивану Стришним до 26 ноября включительно.

Наталья Стришняя была задержана 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришнии совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн рублей. В марте 2020 года по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз.

Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста Наталье и Ивану Стришним до 6 февраля 2021 года включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

На сайте Ростовского облсуда к 18.30 мск 30 ноября нет информации о продлении ареста Стришним.

"Кавказский узел" не располагает комментариями обвиняемых и их представителей относительно решения суда.

Напомним, в августе суд отказал жителю станицы Кущевской Александру Исюку, который оспаривал законность перехода к детям Вячеслава Цеповяза основной доли в ОПХ "Слава Кубани". В исковом заявлении предприниматель указывал, что, передав по договору дарения 60% доли в агрофирме своим детям, Наталья Стришняя хотела "избежать возможного обращения взыскания" на принадлежащее ей имущество, говорится в постановлении суда от 26 августа.

Ранее суд признал семерых членов банды Цапка виновными в совершенном в ноябре 2010 года убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края. В частности, бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз получил 20 лет колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении, был переведен в Хабаровск. 10 июля 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".