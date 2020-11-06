Арест Натальи Стришней продлен до конца ноября

06 ноября 2020, 19:20

Суд в Ростове-на-Дону продлил срок домашнего ареста бывшей супруге осужденного по делу о "кущевской резне" Вячеслава Цеповяза Наталье Стришней, обвиняемой в вымогательстве, а также ее брату.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года суд вернул дело Натальи Стришней, обвиняемой в вымогательстве, на доработку в прокуратуру. В конце июля суд продлил до 6 ноября срок ее домашнего ареста. 4 ноября стало известно, что обвинения в вымогательстве были предъявлены Наталье Стришней и ее брату Ивану, а также членам кущевской банды Владимиру Алексееву и Вячеславу Цеповязу.

Правоохранители задержали Наталью Стришнюю 29 июня 2019 года по делу о вымогательстве денег у предпринимателя в офисе агрофирмы "Слава Кубани". По версии следствия, в 2010 году Наталья и Иван Стришнии совместно с бизнесменом Федором Стрельцовым, который находится в международном розыске, заставили собственника агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 миллионов рублей. В марте 2020 года по этому делу был обвинен и бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Наталье и Ивану Стришним до 26 ноября включительно, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

На сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону к 18.40 мск 6 ноября не появилось информации о продлении ареста Стришним.

Комментариями обвиняемых или их представителей относительно решения суда и хода следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 26 августа отказал жителю станицы Кущевской Александру Исюку, который оспаривал законность перехода к детям Вячеслава Цеповяза основной доли в ОПХ "Слава Кубани". В исковом заявлении предприниматель отметил, что, передав по договору дарения в 2017 году 60% доли в агрофирме своим детям, Наталья Стришняя преследовала цель "избежать возможного обращения взыскания" на принадлежащее ей имущество, говорится в постановлении суда от 26 августа.

Ранее суд признал семерых членов банды Цапка виновными в совершенном в ноябре 2010 года убийстве 12 человек в станице Кущевской Краснодарского края. В частности, бывший супруг Стришней Вячеслав Цеповяз был осужден на 20 лет колонии. Он отбывал наказание в Амурской области, но после публикации в СМИ свидетельств о комфортной жизни в заключении Цеповяза перевели в Хабаровск. 10 июля 2019 года начальник колонии в Амурской области и его заместитель были обвинены в превышении полномочий.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" размещена справка "Дело банды Цапка".