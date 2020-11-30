Дело двух сотрудников УФСИН по Дагестану дошло до суда

30 ноября 2020, 17:27

Передано в суд дело двух высокопоставленных сотрудников управления федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану. Они обвинены в хищении 1,6 миллиона рублей и выдаче подложных характеристик заключенным для досрочного освобождения.

Как писал "Кавказский узел", о задержании руководителей учреждений УФСИН по Дагестану стало известно в ноябре 2019 года, после ареста начальника УФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева. Среди задержанных оказался начальник лечебно-исправительного учреждения №4 в Махачкале.

Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника лечебно-исправительного учреждения № 4 и бывшего начальника финансово-экономического отдела УФСИН по Дагестану. Оба чиновника обвиняются в мошенничестве (часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса России), а глава лечебно-исправительного учреждения - еще и в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня Генпрокуратура России.

По версии следствия, с 2017 по 2018 руководитель лечебно-исправительного учреждения безосновательно выдал пяти заключенным характеристики для условно-досрочного освобождения. "Он написал подложные характеристики пяти осужденным, чтобы (...) подвести их под условно-досрочное освобождение", - цитирует "Интерфакс" слова представителя пресс-службы прокуратуры по Дагестану.

Также следствие предположило, что вместе с начальником финансово-экономического отдела УФСИН по Дагестану он похитил 1,6 миллиона рублей, которые предназначались для выплаты премий сотрудникам, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Максимальное наказание по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России составляет четыре года лишения свободы, по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса России - шесть лет лишения свободы.

Комментариями от представителей обвиняемых относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал также, что передано в суд дело замначальника УФСИН по Дагестану и двух бывших начальников колонии № 2, обвиняемых в хищении бюджетных денег и присвоении премий сотрудников. Начальники исправительной колонии обвиняются в том, что в 2016 и 2018 годах в сговоре с главным бухгалтером учреждения похитили предназначенные для выплаты премий работникам колонии 4,9 миллиона и 2,9 миллиона рублей соответственно.