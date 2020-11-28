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28 ноября 2020, 12:58

Чечня вышла на третье место в СКФО по приросту смертей от COVID-19

За минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе от коронавируса умерли 23 пациента. Из них 10 человек - в Дагестане, семеро - на Ставрополье. На третьем месте Чечня, где за сутки зафиксировано три смерти. Эти три региона продолжают лидировать в округе и по суточному приросту инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября в СКФО было выявлено 745 инфицированных коронавирусом. 222 из них на Ставрополье, в Дагестане COVID-19 подтвержден у 101 человека. Чечня, где ранее отмечался наименьший прирост, вышла на третье место с 91 заболевшим. По суточному приросту смертности (умерли два пациента) республика находилась на четвертом месте в округе.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО скончались от коронавируса 23 человек: десять – в Дагестане, семь – на Ставрополье, три - в Чечне, два - в Кабардино-Балкарии и один в Ингушетии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Сегодняшний показатель по Чечне – рекордный как минимум за месяц, следует из этих же данных: 1, 10, 16, 20 и 26 ноября в республике было зафиксировано по одной смерти от COVID-19 за сутки, 12, 18, 21 и 25 ноября – по две, в остальные дни летальных случаев не было.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 1968. Больше всего умерших – 937 – жители Дагестана. На Ставрополье умерли 539 человек, в Кабардино-Балкарии – 207, в Ингушетии – 110, в Северной Осетии – 76, в Чечне – 65, в Карачаево-Черкесии – 34.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки коронавирус был подтвержден у 774 жителей СКФО. Больше всего – 227 – на Ставрополье. В Дагестане 106 новых случаев заражения, в Чечне – 105, в Кабардино-Балкарии – 92, в Карачаево-Черкесии – 87, в Ингушетии – 79, в Северной Осетии – 78.

Сегодняшний показатель по Чечне по суточному приросту инфицированных – также рекордный с начала месяца, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". 26 ноября  в республике было выявлено 97 пациентов с COVID-19, 27 ноября – 101.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 93 265. Наибольшее число из них также приходится на Ставрополье – 27259, на втором месте Дагестан – 18757. В Кабардино-Балкарии заразились 12527 жителя, в Карачаево-Черкесии – 12041, в Ингушетии – 9317, в Северной Осетии – 9209, в Чечне – 4155.

Продолжают болеть 13895 жителей СКФО. Наибольшее число активных больных по-прежнему в Карачаево-Черкесии – 3423. В Кабардино-Балкарии их 2547, на Ставрополье – 2378, в Северной Осетии – 1870, в Ингушетии – 1221, в Чечне – 1600, а в Дагестане меньше всего – 856.

Карачаево-Черкесия, которая по численности населения уступает остальным регионам СКФО, находится на первом месте по уровню заболеваемости коронавирусом - там зафиксировано 2 586,53 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. Самый низкий показатель в Чечне - 280,99, а в среднем по СКФО - 939,14 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей.

По данным на 1 января самым населенным регионом СКФО является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Дистанционный формат обучения продлен в школах Кабардино-Балкарии", "Госпиталь для пациентов с COVID-19 открыт в Невинномысске", "Власти Карачаево-Черкесии продлили ограничения из-за коронавируса".

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