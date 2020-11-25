Чечня вошла в тройку лидеров по числу новых случаев заражения COVID-19 в СКФО

25 ноября 2020, 20:50

За минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе выявлено 745 инфицированных коронавирусом. 222 из них на Ставрополье, в Дагестане COVID-19 подтвержден у 101 человека. Чечня, где ранее отмечался наименьший прирост, вышла на третье место с 91 заболевшим.

Как писал "Кавказский узел", 24 ноября в СКФО было зафиксировано 743 новых заражения коронавирусом. Больше всего – 226 - на Ставрополье, на втором месте находился Дагестан со 104 случаями, на третьем Кабардино-Балкария (88 заболевших). Чечня делила с Карачаево-Черкесией четвертое место – в обоих регионах было зафиксировано по 86 случаев. Днем ранее Чечня была на пятом месте (80 новых пациентов с COVID-19), а еще 18 ноября и ранее республика показывала наименьший прирост заболевших среди всех семи регионов округа.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО скончались от коронавируса 19 человек: девять – в Дагестане, пять – на Ставрополье, три человека в Кабардино-Балкарии и два – в Чечне, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 1909. Больше всего умерших – 910 – жители Дагестана. На Ставрополье умерли 520 человек, в Кабардино-Балкарии – 201, в Ингушетии – 107, в Северной Осетии – 76, в Чечне – 61, а в Карачаево-Черкесии – 34.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, указано в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За сутки коронавирус был подтвержден у 745 жителей СКФО. Больше всего – 222 – на Ставрополье. В Дагестане 101 новый случай заражения, в Чечне – 91, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии – по 88, в Ингушетии – 79, в Северной Осетии – 76.

Сегодняшний показатель по Чечне – рекордный как минимум за месяц, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". Причем идет постепенный рост: 27 октября в республике было выявлено 10 пациентов с COVID-19, 1 ноября – 13, 7 ноября - 29, 15 ноября – 54, 20 ноября – 69.

Отношение властей Чечни к пандемии менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, говорится в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". Глава Чечни и его окружение за редким исключением игнорировали жесткие требования к ношению масок в публичных местах, которые сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 90 963. Наибольшее число из них также приходится на Ставрополье – 26 579, на втором месте Дагестан – 18 439. В Кабардино-Балкарии заразились 12 253 жителя, в Карачаево-Черкесии – 11 782, в Ингушетии – 9079, в Северной Осетии – 8977, в Чечне – 3854.

Продолжают болеть 14 067 жителей СКФО. Наибольшее число активных больных по-прежнему в Карачаево-Черкесии – 3750. В Кабардино-Балкарии их 2643, на Ставрополье – 2233, в Северной Осетии – 1992, в Ингушетии – 1185, в Чечне – 1364, а в Дагестане меньше всего – 900.

Карачаево-Черкесия, которая по численности населения уступает остальным регионам СКФО, находится на первом месте по уровню заболеваемости коронавирусом - там зафиксировано 2 530,89 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей. Самый низкий показатель в Чечне - 260,63, а в среднем по СКФО - 915,96 случая заражения на каждые 100 тысяч жителей.

По данным на 1 января самым населенным регионом СКФО является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте Росстата.

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".