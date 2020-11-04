Коллеги Гребенюка провели автопробег перед похоронами в Волгограде

04 ноября 2020, 14:29

Волгоградские риелторы провели сегодня автопробег с требованием объективного расследования резонансной гибели своего коллеги Романа Гребенюка, а затем собрались на его похоронах. Следователи должны проверить, были ли у нападавшего на Гребенюка соучастники, заявил адвокат потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", житель Волгограда Роман Гребенюк, избитый после конфликта в родительском чате, скончался в больнице, возбуждено дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый в нападении на Гребенюка был арестован на два месяца. Коллеги умершего риелтора провели акцию у места нападения и призвали следователей проверить причастность к преступлению родственников подозреваемого.

Конфликт в чате родителей волгоградской школы произошел 23 октября: началось все с обсуждения домашнего задания, а закончилось переходом на личности. Учительница из общей беседы вышла. Позже к перепалке присоединился муж участницы конфликта, который начал посылать голосовые сообщения Роману Гребенюку, предлагая встретиться лично. Роман Гребенюк в одиночку воспитывал 12-летнего ребенка, работал риелтором.

Сегодня перед церемонией прощания с Романом Гребенюком его коллеги-риелторы провели автопробег. На машины были наклеены портреты Гребенюка с требованием "наказать всех причастных". Участники автопробега проехали от Физкультурной академии мимо офиса Сбербанка на Коммунистической, где произошло убийство, через центр города к Димитровскому кладбищу, где в 12.00 часов по местному времени (11.00 мск) началась церемония прощания с Романом Гребенюком. сообщила корреспонденту "Кавказского узла" коллега покойного Оксана Голева.

"В автопробеге приняли участие риелторы из Волгограда, области, Средней Ахтубы, кто-то прилетел с Хабаровска. Было машин 50 или больше. У кого нет машин, сидели в машинах у других. У Сбербанка мы остановились, чтобы почтить память Романа", - рассказала Гоголева.

Коллега Гребенюка Инесса Кащенко пояснила, что протестующие добиваются от следствия опроса женщины, с которой у Гребенюка произошел конфликт, и ее мужа. "Мы про них вообще не слышим. Как будто их не существует. Этого (опроса следователями. - Прим. "Кавказского узла") мы и добиваемся, потому что они зачинщики, из-за них все произошло, а они как будто испарились - может, они уже из страны сбежали. Они граждане России, но уроженцы Армении", - сказала Кащенко корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня на Центральном кладбище Волгограда собрались около ста коллег Гребенюка, сообщил один из них, Виталий. "Мы хотим показать автопробегом, чтобы такого никогда не повторилось. Покаяние того, кто бил, будет уже в тюрьме. Я предполагаю, что этот человек раскаивается, но уже ничего не вернуть, назад пути нет. Он жизнь и себе, и своим близким поломал. Дочка Романа осталась сиротой, при том, что у нее есть родная мать. Ситуация непростая в этой семье", - добавил он.

Виталий также подчеркнул, что убийство произошло в людном публичном месте. "И Роман ничего плохого им не сделал, откуда у людей такая агрессия?", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Родные Гребенюка требуют расширить круг подозреваемых

Родственники погибшего настаивают, что арестованный - не единственный, кто может быть причастен преступлению, сообщил адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы потерпевшей стороны. "Надо проверить роль его (подозреваемого. - Прим. "Кавказского узла") сестры <...>: возможно, она подстрекала к ссоре, которая привела к нападению. И самое главное, надо выяснить, какую роль сыграли двое мужчин, которые пришли вместе с [подозреваемым] в Сбербанк в тот момент, когда он напал на Гребенюка", - процитировал сегодня Горгадзе ТАСС.

Расследование смерти 41-летнего жителя Волгоградской области взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, указано в публикации на сайте ведомства от 3 ноября. На особый контроль взял это дело и прокурором Волгоградской области Денисом Костенко, указали корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре региона.

Коллега Гребенюка записала нападение на него на видео

Оксана Гоголева отметила, что работает на одном этаже с Гребенюком и его коллегой Светланой, которая снимала на видео его встречу с нападавшим. "Светлана рассказала, что с самого утра была переписка в чате. Армен и его супруга просили встречи, угрожали, а Роман не стал скрываться. Он понимал, что встречаться на улице нельзя, приглашал их в офис на Мира, 19. Ему сказали: «Выйди на улицу». Он отказался, сказал, что будет общаться в офисе либо по телефону. Он сказал, что у него будет сделка, и он будет в Сбербанке. Туда они и пришли на встречу. Роман думал, что это очень людное место, и максимум они на повышенных тонах поговорят. Получилось по-другому. Роман просил Светлану снимать встречу, и она ее сняла", - сообщила Гоголева.

По мнению Оксаны Гоголевой, нападавшего задержали именно благодаря этой видеозаписи. Она также не верит информации о том, что подозреваемый явился с повинной. "Кому-то в банке можно было закрыть центральный вход после того, что произошло. Убийцу задержали благодаря Светиной записи. Светина запись сразу была обнародована, а запись [видео] из Сбербанка появилась только на третий или четвертый день. Меня удивляет, что была дана запись с достаточно далекой камеры, хотя там три кассы, переговорка, люди приходят с деньгами. И почему Следственный комитет ищет свидетелей, когда есть люди, которые приходили с ним?" - удивилась Гоголева.

Она отметила, что за последние дни ей приходит множество сообщений в Instagram. "Пишут самые разные люди, люди близко приняли это убийство, потому что у всех есть дети, чаты. И чатов много – и чаты спортивных секций, и рабочие чаты. Каждый понял, что на месте Романа может оказаться любой. Что сподвигло людей после слов, не относящихся к оскорблениям, совершить такое? Цинизм был в том, что убийство совершено в общественном месте", - подчеркнула Гоголева.