Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты 49 работникам

22 октября 2020, 17:34

Генеральный директор птицефабрики в Ставропольском крае заподозрен в том, что задолжал сотрудникам зарплату на общую сумму 3 миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый с января по июнь текущего года не выплачивал заработную плату 49 работникам организации. "Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 3 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении гендиректора предприятия возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). "Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на возмещение задолженности по заработной плате", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 145.1 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае глава строительного предприятия на Ставрополье был заподозрен в невыплате зарплаты 50 работникам на общую сумму свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей.