22 октября 2020, 17:34

Глава предприятия на Ставрополье заподозрен в невыплате зарплаты 49 работникам

Генеральный директор птицефабрики в Ставропольском крае заподозрен в том, что задолжал сотрудникам зарплату на общую сумму 3 миллиона рублей.

По данным следствия, подозреваемый с января по июнь текущего года не выплачивал заработную плату 49 работникам организации. "Общая сумма задолженности по заработной плате составила более 3 миллионов рублей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении гендиректора предприятия возбуждено дело по ч. 2 ст. 145.1 УК России (невыплата заработной платы). "Следователь СКР проводит следственные и иные процессуальные действия, направленные на возмещение задолженности по заработной плате", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 145.1 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на три года.

"Кавказский узел" ранее писал, что в мае глава строительного предприятия на Ставрополье был заподозрен в невыплате зарплаты 50 работникам на общую сумму свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Примечание:

"Глава нефтяной компании в Северной Осетии обвинен в невыплате зарплаты работникам", "Суд встал на сторону "Даггаза" в споре с уволенным работником", "Глава ингушского водоканала заподозрен в невыплате зарплаты на 13 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 октября 2020, 19:25

22 октября 2020, 18:42

  • Абхазия пообещала помочь Грузии в поимке грабителя банка

    Абхазия усилила охрану границы с Грузией, чтобы ее не пересек человек, разыскиваемый после нападения на банк в Зугдиди. В случае задержания грабителя он будет немедленно выдан Грузии, хотя соглашения об этом нет, заверил глава абхазского Совета безопасности.

22 октября 2020, 18:05

22 октября 2020, 17:56

22 октября 2020, 17:14

  • Суд в Баку назначил журналистке Вагифгызы штраф за невыплату компенсации

    Азербайджанская журналистка Севиндж Вагифгызы приговорена к штрафу за то, что не исполнила решение суда о выплате компенсации замдиректора бакинской школы Эльмире Аландаровой. Журналистка связала наказание с обнародованием нарушений на выборах 2018 года и обратилась в ЕСПЧ с жалобой на первый штраф.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи