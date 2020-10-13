Политический кризис в Калмыкии пошатнул позиции Бату Хасикова

13 октября 2020, 19:20

"Единая Россия" пытается сместить Саглар Бакинову с поста главы партийной фракции в парламенте Калмыкии после того, как она вступила в союз с оппозиционерами, требующими отставки Бату Хасикова. Вопрос о вотуме недоверия главе Калмыкии может быть рассмотрен 22 октября. Кремль начал искать замену Хасикову, сообщили источники, близкие к аппарату полпреда президента в ЮФО и администрации президента.

Как писал "Кавказский узел", о том, что глава Калмыкии Бату Хасиков неспособен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи, заявили депутаты Народного хурала от "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" в открытом письме к президенту страны. Обращение датировано 25 сентября, депутат парламента республики от "Единой России" Арслан Кусьминов опубликовал его на своей странице в соцсети ночью 30 сентября. Письмо подписали девять депутатов, в том числе руководители всех парламентских партий.

Бату Хасиков - российский кикбоксер, который занял пост временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия 20 марта 2019 года после добровольной отставки Алексея Орлова. 8 сентября избран главой Калмыкии с результатом 82,57%, говорится в биографической справке Бату Хасикова, подготовленной "Кавказским узлом".

"Единая Россия" намерена сместить Бакинову с поста главы фракции партии в парламенте

На 15 октября намечено заседание фракции "Единой России" в республиканском парламенте, на котором будет рассмотрен вопрос о снятии Саглар Бакиновой с должности руководителя этой фракции, пишет сегодня Telegram-канал "Бумба" со ссылкой на свои источники в правительстве Калмыкии.

Эти источники сообщили, что сторонники Хасикова надеются привлечь к голосованию в Народном хурале в рамках кампании борьбы с Бакиновой депутата Валентина Хорошевского. "Для Хасикова и Козачко теперь важен каждый депутатский голос. В частности, они надеются привлечь к голосованию в Народном хурале в рамках кампании борьбы с Бакиновой депутата Валентина Хорошевского, члена фракции ЕР, который до недавнего времени находился в СИЗО. Хорошевскому изменили меру пресечения - отпустили под домашний арест. Очевидно, что его собираются привлечь для голосования против Бакиновой - как на фракции ЕР, так и затем на сессии хурала", - сообщил один из источников.

Сторонники Хасикова пытаются привлечь к голосованию против Бакиновой во фракции ЕР Народного хурала человека не только находящегося под арестом, но и исключённого ранее из "Единой России", подчеркивается в сообщении канала.

Об аресте Валентина Хорошевского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, Следком сообщил 16 июня. По данным следствия, преступления он совершил, будучи руководителем архитектурно-планировочного бюро Элисты. Хорошевский обвиняется в хищении денежных средств в размере свыше 9 млн рублей, сообщило тогда же "Первое антикоррупционное СМИ".

Президиум регионального политсовета Калмыцкого регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение поддержать предложение о досрочном прекращении полномочий руководителя фракции "Единой России" в Народном хурале Калмыкии Саглар Бакиновой 7 октября. Как указано на сайте реготделения партии, Бакиновой вменяются "действия, наносящие ущерб политическим интересам партии". Также президиум регионального политсовета "Единой России" лишил Бакинову должности замсекретаря регионального отделения партии.

Информации о заседании фракции "Единой России" в республиканском парламенте, на котором будет рассмотрен вопрос о снятии Саглар Бакиновой с должности руководителя этой фракции, на сайте Народного хурала по данным на 19.00 мск нет. При этом на странице реготделения "Единой России" в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что депутаты Народного хурала во главе с председателем Анатолием Козачко 15-16 октября примут участие в работе XXXIII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая пройдет в формате видео-конференц-связи.

Очередная сессия Народного хурала Калмыкии шестого созыва состоится 22 октября, информация об этом сегодня появилась на сайте калмыцкого парламента. Повестка заседания при этом еще не опубликована.

О намерении выразить недоверие Хасикову заявили лидеры всех парламентских фракций

Вотум недоверия главе Калмыкии Бату Хасикову будет вынесен на ближайшей сессии Народного хурала, которая должна пройти до конца октября, заявили лидеры всех трех фракций парламентских партий - "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" - на специально созванной пресс-конференции 1 октября в Элисте.

Выступления депутатов транслировались в прямом эфире на YouTube-канале ZaanOnline, из журналистов в пресс-конференции участвовал главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Открывая пресс-конференцию, руководитель фракции "Единой России" Саглар Бакинова заявила о давлении на нее и некоторых ее однопартийцев со стороны администрации главы Калмыкии и лично Бату Хасикова. В частности, Бакинова напомнила об избиении депутата Арслана Кусьминова и заявила, что Хасиков предложил ей досрочно сложить депутатские полномочия после того, как она потребовала от председателя Народного хурала дать правовую оценку запугиванию депутата Кусьминова.

20 августа Арслан Кусьминов сообщил, что на него напали "молодые люди с дубинками", когда он шел вместе с юристом Саналом Убушиевым по улице Гагарина. Депутат отказался от госпитализации и обратился в полицию по факту своего избиения. Нападение связано с политической деятельностью, поскольку конфликтов на бытовой почве у него ни с кем не было, уверен Кусьминов. Хасиков заявил, что лично проследит за ходом расследования нападения. Версия об избиении парламентария по политическим мотивам должна рассматриваться как приоритетная, считает коллега Кусьминова Наталья Манжикова. При этом спикер парламента Анатолий Козачко призвал не связывать инцидент с депутатской деятельностью пострадавшего.

"22 сентября меня пригласил к себе на прием глава Калмыкии Бату Хасиков и предложил мне досрочно сложить полномочия первого заместителя председателя Народного хурала, депутата парламента и руководителя фракции «Единой России» - в связи с тем, что я не поддерживаю курс [спикера парламента республики и руководителя калмыцкого отделения «Единой России»] Анатолия Козачко. Я сказала, что фракция «Единой России» и лично я – поддерживаем курс президента страны. На что глава республики ответил: «Вы знаете, я назначаю руководителей правоохранительных органов, на вас и на членов вашей семьи есть оперативная информация, и не удивляйтесь, если из правоохранительных органов вам будут звонить»", - рассказала Бакинова.

По словам депутата, она отказалась подавать в отставку и поддержала инициативу однопартийцев "обозначить проблематику на федеральном уровне". Образовавшаяся "межпарламентская группа депутатов", пояснила Бакинова, обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину, чтобы "достучаться" до руководства страны по поводу двух "злободневных" проблем республики: последствий засухи и ситуации с распространением коронавируса.

В письме, адресованном Путину, девять депутатов Народного хурала попросили президента помочь построить в Калмыкии инфекционный госпиталь и выделить фермерам деньги из федерального бюджета на приобретение и транспортировку грубых кормов и зернофуража.

"Нас не устраивает ситуация, когда профильные ведомства замалчивают ситуацию, а мы как депутаты Народного хурала… не можем помочь в этой ситуации… Народный хурал, в соответствии с Конституцией Калмыкии, является высшим и единственным законодательным органом республики, основной целью которого является нормотворческая деятельность и отстаивание интересов граждан. Этой позиции мы (депутаты межпарламентской группы) будем придерживаться", - резюмировала Бакинова.

Заместитель руководителя фракции "Справедливой России" Намсыр Манджиев заявил, что "кризис власти" вызван ошибками самой власти, которые она допускала, "начиная с первых шагов". В частности, депутат напомнил о негативном резонансе в обществе, вызванном прошлогодним назначением бывшего главы республики Алексея Орлова на пост сенатора от Калмыкии.

"Или взять последние события – День города, - добавил Манджиев. - Зачем нужно было устраивать этот пир во время чумы? Мы на пятом месте по количеству заболевших коронавирусом на сто тысяч человек. Тем не менее состоялся масштабный праздник с салютами, на которые потрачены огромные деньги. На эти деньги можно было купить пару аппаратов компьютерной томографии. Можно было купить тесты, чтобы люди вовремя тестировались и четко знали ответ на вопрос, заразились они или нет".

Депутаты Народного хурала в своем письме Путину указывали, что, несмотря на карантин в республике, 26 сентября Бату Хасиков провел общереспубликанский субботник, а 19-20 сентября в Элисте проходили праздничные мероприятия в честь Дня города. По данным Роспотребнадзора и Минздрава на 13 октября, с начала эпидемии в Калмыкии умерли 79 человек, число инфицированных достигло 7448. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Комментируя проблему последствий засухи, Манджиев назвал ситуацию "чрезвычайной" и предположил, что "процентов восемьдесят" животноводов разорятся. "Я часто бываю в селах, сам занимаюсь сельским хозяйством – думаю, что сильно не ошибусь", - объяснил депутат свой прогноз.

Из-за засухи в Калмыкии погибли почти три миллиона гектаров пастбищ, ущерб составил 1 млрд 80 млн рублей, сообщили "Кавказскому узлу" в Минсельхозе республики 1 августа.

Объединение депутатов трех фракций Манджиев назвал "заслугой Козачко", который, по его мнению, "упустил бразды правления". "Я считаю, что «Единая Россия» должна задуматься, нужен ли ей такой региональный руководитель, а депутаты должны задуматься, нужен ли нам такой руководитель парламента, который сталкивает депутатов между собой и всячески потакает ошибкам, которые мы замечаем в деятельности правительства и главы республики… Я считаю, что Козачко должен уйти сам, добровольно сложить полномочия – и в партии, и на посту председателя парламента", - заключил Манджиев.

Руководитель фракции КПРФ Николай Нуров назвал социально-экономическую ситуацию в республике "катастрофической" и заявил, что в повестку очередной сессии парламента Калмыкии будет внесен вопрос о недоверии главе региона.

"Кризис, который произошел из-за конфронтации Бату Хасикова, его окружения и парламента Калмыкии – долго продолжаться не может. Мы будем вынуждены использовать свое право, которое дано нам (депутатам) в соответствии с законом. На очередной сессии Народного хурала мы вынесем вотум недоверия главе Республики Калмыкия в связи с тем, что он ненадлежащим образом исполняет свои полномочия", - констатировал Нуров.

Депутат отметил, что за полтора года работы Хасикова республиканские власти так и не приступили к строительству нового водовода. Кроме того, Нуров заверил, что, по официальным подсчетам, в результате засухи Калмыкия потеряет "30 процентов маточного поголовья – и мелкого рогатого, и крупнорогатого скота".

"Обращение к президенту Российской Федерации – это не пиар, как некоторые считают. Мы просто видим ситуацию, и из этой ситуации нужно каким-то образом выходить. Если исполнительная власть не хочет этим заниматься, то мы как высший законодательный орган республики вынуждены обратиться [к руководству страны], чтобы в этой ситуации нам помогли. Если ситуация не исправится, то люди выйдут на улицу и там уже будут другие требования", - подытожил Нуров.

Отвечая на вопросы корреспондента "Кавказского узла", Нуров пояснил, что парламент обязан рассмотреть любой вопрос, если его внесут в повестку девять депутатов – треть состава Народного хурала. "Вотум недоверия выносится главе Калмыкии, если за это решение проголосуют две трети – 18 депутатов. Это касается и прекращения полномочий председателя парламента, его заместителей и любого из депутатов. Если мы добьемся того, что 18 человек проголосуют за вотум недоверия главе республики, то принимается соответствующее постановление, которое направляется президенту Российской Федерации. Президент имеет право принять или отклонить это постановление", - добавил Нуров.

Парламент Калмыкии сформирован из трех фракций: "Единой России" (21 депутат), КПРФ (4 депутата), "Справедливой России" (2 депутата).

Местные активисты должны поддержать инициативу депутатов Народного хурала выразить недоверие главе Калмыкии, считает журналист Валерий Бадмаев, исполняющий обязанности председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа.

"В Калмыкии сейчас настоящий политический кризис, фактически идет противостояние двух ветвей власти. Большая группа депутатов Народного хурала противостоит и исполнительной власти, и руководителю парламента. Такого политического момента не было в Калмыкии ни при [первом президенте и главе республики Кирсане] Илюмжинове, ни при Орлове. Политическая ситуация складывается так, что с помощью активной группы депутатов и нашей общественной активности мы можем добиться смены власти в республике", - заявил 1 октября Бадмаев.

Он также отметил, что депутаты заявили о готовности требовать отставки главы Калмыкии ровно через год после первого митинга на центральной площади Элисты против назначения на пост главы города Дмитрия Трапезникова. "Я считаю, что за год мы сделали большой шаг вперед", - подчеркнул Бадмаев.

3 марта депутаты горсобрания Элисты проголосовали за назначение главой городской администрации Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В Элисте неоднократно проходили акции протеста против назначения в сентябре 2019 года Трапезникова врио главы города. Протестующие также сочли необходимостью прямые выборы и дошли до требований об отставке главы Калмыкии, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Источники сообщили о том, что Кремль начал искать замену Бату Хасикову

Администрация президента начала искать замену главе Калмыкии Бату Хасикову, рассказали источник, близкий к аппарату полномочного представителя президента по Южному федеральному округу, и источник, близкий к администрации президента, на которых ссылаются "Открытые медиа". Среди фамилий политиков, обсуждаемых в качестве преемников, — постоянный представитель главы Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев и депутат Госдумы от Калмыкии Марина Мукабенова, пишет издание в статье, опубликованной 8 октября.

У обоих возможных преемников нет большого опыта в политике, но Сангаджи Тарбаева хорошо знают в администрации президента, а Марина Мукабенова дружит с Алиной Кабаевой, которая по её просьбе приезжала в Калмыкию с мастер-классами, рассказал источник, близкий к руководству республики. Мукабенова сказала "Открытым медиа", что впервые слышит о своём предполагаемом назначении на пост главы республики, Тарбаев не ответил на звонки.

Издание также приводит слова руководителя администрации главы Калмыкии Чингиза Берикова по поводу обращения калмыцких депутатов к Путину и комментарий политолога, руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачёва по ситуации в регионе.

Чингиз Бериков назвал письмо президенту России "истерикой политических трупов", которые не могут смириться с развязанной Хасиковым борьбой с коррупцией местных кланов.

Константин Калачёв считает, что конфликт в Калмыкии действительно зашёл в тупик, но до замены Хасикова ещё должно пройти какое-то время: найти кандидата, который заручится поддержкой местного населения и элиты, непросто, но главное - уход главы не может выглядеть как результат "выкручивания рук" федеральному центру. "Поэтому должно пройти какое-то время, чтобы эти обстоятельства стали историей, а дальше уже можно найти благовидный предлог для ухода Хасикова — но с тем, чтобы он и федералы сохранили лицо", - подчеркнул Калачёв.

По его мнению, одна из главных ошибок действующего главы республики — его кадровая политика, в частности, увольнение глав муниципальных районов после победы на выборах в 2019 году, так как это может представлять угрозу для власти во время следующих выборов Госдумы в 2021 году. "Людей, обеспечивающих высокий результат для власти, лучше сохранить на будущее, потому что они ещё пригодятся. А если ты демонтируешь старую систему, создавая риски не только себе, но и для федеральных выборов — вот тут большая проблема", - указал Калачёв.