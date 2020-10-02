Лидеры трех фракций Народного хурала обвинили Хасикова в неспособности управлять республикой

02 октября 2020, 03:01

Глава Калмыкии Бату Хасиков неспособен добиться улучшения ситуации в республике в условиях пандемии и засухи, заявили депутаты Народного хурала от «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» в открытом письме к президенту страны. Письмо подписали девять депутатов, в том числе руководители всех парламентских партий.

По данным Роспотребнадзора и Минздрава на 2 октября, с начала эпидемии в Калмыкии умерли 73 человека, число инфицированных достигло 6503. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Открытое письмо к президенту страны Владимиру Путину опубликовал на своей странице депутат парламента республики от «Единой России» Арслан Кусьминов ночью 30 сентября, при этом обращение датировано 25 сентября.

Депутаты Народного хурала указывают, что, несмотря на продленный до 4 октября карантин, 26 сентября Бату Хасиков провел общереспубликанский субботник, а 19-20 сентября в Элисте проходили праздничные мероприятия в честь Дня города.

«В целях недопущения роста числа инфицированных депутаты парламентских партий, а также жители Калмыкии в различных мессенджерах обращались к главе РК о нецелесообразности проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города 19-20 сентября. Несмотря на эти обращения мероприятия были проведены с отвлечением средств республиканского бюджета и бюджета г.Элисты», - говорится в обращении к Путину.

Представители трех партий отмечают, что «смертность населения республики от COVID-19 на 100 000 населения составила 22,1, что значительно превышает аналогичные показатели субъектов Южного федерального и Северо-Кавказского федерального округов».

Наряду с распространением COVID-19, продолжают депутаты, республика столкнулась с «небывалой» засухой. При этом, по утверждению авторов обращения, фермеры «не почувствовали результаты принимаемых руководством республики мер».

«В результате отсутствия естественной кормовой базы отмечается значительный падеж сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств», - констатируют представители парламентских партий.

Из-за засухи в Калмыкии погибли почти три миллиона гектаров пастбищ, ущерб составил 1 млрд 80 млн рублей, сообщил «Кавказскому узлу» Минсельхоз республики 1 августа.

Депутаты также отметили, что уровень безработицы в Калмыкии вырос в 5,2 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а объем государственного внутреннего долга Калмыкии составил 5,9 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель прошлого года «на 127,6 процента».

По мнению подписавших письмо депутатов, деятельность главы Калмыкии «дискредитирует курс президента РФ».

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

«В связи с вышеизложенным… просим вас оказать помощь в строительстве в Республике Калмыкия инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусом, а также дать соответствующие поручения правительству РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета сельхозпроизводителям республики для приобретения и транспортировки грубых кормов и зернофуража», - говорится в обращении к Путину.

Письмо подписали девять представителей Народного хурала: руководитель фракции «Единой России» Саглар Бакинова, руководитель фракции КПРФ Николай Нуров, руководитель фракции «Справедливой России» Наталья Манжикова, заместитель руководителя фракции «Справедливой России» Намсыр Манджиев, а также депутаты от «Единой России» Арслан Кусьминов, Арслан Эрднеев, Анатолий Баулкин и депутаты от КПРФ Мигмир Бембеева, Сергей Цымбалов.

Парламент Калмыкии сформирован из трех фракций: «Единой России» (21 депутат), КПРФ (4 депутата), «Справедливой России» (2 депутата).

Отметим, что 10 сентября представители всех трех парламентских партий и общественные деятели республики провели круглый стол «Наша Калмыкия», на котором обсудили ситуацию с пандемией и засухой в республике.

25 сентября прокуратура Калмыкии внесла представление председателю правительства республики и потребовала устранить нарушения в организации медицинской помощи больным коронавирусом. Надзорный орган, в частности, установил «факты несвоевременного оказания неотложной медицинской помощи и ненадлежащей организации диагностики новой коронавирусной инфекции с использованием компьютерной томографии легких».

«Отсутствие отлаженного взаимодействия при маршрутизации пациентов при прохождении ими как компьютерной томографии, так и при организации амбулаторного приема и оказании неотложной и скорой медицинской помощи ведет к несвоевременному установлению диагноза и возникновению риска для жизни и здоровья граждан», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Калмыкии.