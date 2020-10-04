Степанакерт остался без энергоснабжения после обстрела

04 октября 2020, 00:03

Столица Нагорного Карабаха обесточена из-за обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил Азербайджана.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как сообщал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха начались полномасштабные боевые действия. Стороны сообщили о многочисленных жертвах среди мирных жителей в результате обстрелов. Степанакерт с утра 3 октября несколько раз подвергался обстрелу. Минобороны Азербайджана заявило, что артиллерийские и ракетные обстрелы причинили ущерб домам, хозяйствам и имуществу жителей прифронтовых населенных пунктов по всей линии соприкосновения войск.

"В результате нанесенных вооруженными силами Азербайджана ударов повреждено здание электрических сетей. Столица обесточена", - 3 октября в 22.43 сообщило армянское государственное информагентство "Арменпресс".

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли Степанакерт ракетами, информирует News.am со ссылкой на представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна.

"Азербайджан обстреливает Степанакерт ракетами дальнего поражения. Удары наносятся по тем гражданским инфраструктурам, уничтожение которых может привести к экологической катастрофе", - цитирует агентство .

Баку пока не комментировал заявления об обстреле Степанакерта, однако ранее Азербаджан заявил, что обстрелам со стороны подразделдений вооруженных сил Армении подверглись прифронтовые села.

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Напомним, что в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане введено военное положение. Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные 3 октября перешли в наступление на северном и западном направлениях, где развернулись ожесточенные бои. Нагорный Карабах сообщил о трех сбитых самолетах. По его данным, потери в живой силе Азербайджана превысили три тысячи человек. Азербайджан не подтвердил эту информацию, но сообщил об обстреле армянскими военными приграничных населенных пунктов. Красный Крест призвал стороны карабахского конфликта защитить мирное население.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"