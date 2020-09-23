Аналитики в Баку отметили связь учений "Кавказ-2020" и инцидентов на границе с Арменией

23 сентября 2020, 01:47

Последние инциденты на границе, в частности убийство и ранение азербайджанских военнослужащих, связаны с проходящими учениями "Кавказ-2020", считает аналитик Джасур Сумеринли. Армения использует фактор учений, чтобы напомнить о своем участии в ОДКБ, отметил аналитик Азад Исазаде. Армения не причастна к инцидентам с азербайджанскими военными, заявила пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиции азербайджанской армии в четырех селах Товузского района со стороны Тавушской области Армении. В результате обстрела погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов. Ранее, 20 сентября на боевом посту в селе Агдам Товузского района был ранен военнослужащий Гурбан Гурбанов. Кроме того, по данным военного ведомства Азербайджана, 20 сентября в районе Шамкира был сбит тактический беспилотник ВС Армении.

12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Армения продолжает нагнетать ситуацию на границе с Азербайджаном, и новый виток эскалации происходит на фоне военных учений «Кавказ-2020», заявил корреспонденту «Кавказского узла» военный эксперт, директор Института каспийских военных исследований (CDSI) Джасур Сумеринли.

21 сентября в регионах юга России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии начались военные учения "Кавказ-2020". К учениям присоединились около тысячи военных из шести стран - Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Минобороны России рапортовало о привлечении к учениям 80 тысяч человек. Своих представителей на них отказалась присылать Индия, сославшись на пандемию коронавируса. Азербайджан также отказался от участия, ограничившись отправкой двух наблюдателей. По мнению аналитиков, отказ Азербайджана связан с июльским обострением ситуации на границе с Арменией.

Учения проводятся для демонстрации военной мощи и господства России в черноморском и каспийском регионах, считает он. Армения же, в свою очередь, по мнению Сумеринли, продвигает собственные интересы, напоминает о своем конфликте с Азербайджаном, и дает понять, что она вправе рассчитывать на помощь России как военного союзника.

По словам Сумеринли, Ереван в последнее время стремится вывести военные действия за пределы Карабаха – в зону межгосударственной границы с Азербайджаном, дабы апеллировать к своим союзникам по ОДКБ, и в первую очередь к России. При этом, считает он, такое поведение Еревана вряд ли вызовет критику со стороны России.

"Москва всегда использовала Армению и карабахский конфликт как рычаг давления на Азербайджан, сдерживания его от активной политики евроинтеграции и партнерства с евроатлантическими структурами, навязывания Баку нужной повести по экономическим вопросам", - отметил аналитик.

Он напомнил, что конфликты на границе Армении и Азербайджана происходят там, где "рядом проходят западные маршруты экспорта каспийских углеводородов", и напряженность на этом участке "может частично восстановить сильно подорванные в последнее время позиции Москвы на нефтяном и газовом рынке Европы".

Приглашение Азербайджана на учения "Кавказ-2020" Сумеринли назвал формальным. «В Москве прекрасно знали, что Азербайджан откажется от участия в учениях вместе с Арменией, и просто «ради приличия» направили приглашение Азербайджану, дабы продемонстрировать свою «беспристрастность», - сказал Сумеринли. По его мнению, Азербайджану нет смысла участвовать в учениях, так как в перспективе армия не будет проводить совместные с российской армией военные операции.

Сумеринли также отметил, что и Азербайджан направил двух своих наблюдателей на учения формально.

Наблюдатели от Азербайджана на учениях "Кавказ-2020" - дань этикету

Направление наблюдателей от Азербайджана на учения "Кавказ-2020" является своего рода данью этикету, своеобразным «вежливым отказом» от участия в них, считает бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

«Россия направила приглашение. Азербайджан отказался направлять военных. Но Баку отправил наблюдателей, демонстрируя в принципе приверженность к партнерству в военной сфере. С другой стороны, присутствие наблюдателей важно также с точки зрения получения информации о маневрах, оценки возможностей участвующих в них армий, чтобы быть в курсе их потенциала», - сказал Исазаде.

Комментируя обстрелы на границе, он не исключил, что Армения пытается обострить ситуацию на фоне учений. «В последние дни было несколько инцидентов. Арменией был запущен БПЛА, который сбили ПВО Азербайджана. В результате перестрелок один азербайджанский военный погиб, другой был ранен. Армения, не добившись в июле своих целей, в частности захвата стратегических высот на товузском направлении, пытается держать напряжение на этом участке. Сейчас, видимо, они использует и фактор учений «Кавказ-2020», чтобы лишний раз напомнить о своем участии в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности - прим. "Кавказского узла"), армии которых также присутствуют на маневрах. Однако и Азербайджан предпринимает контрмеры и усиливает военное сотрудничество со своим союзником Турцией. Каждый выпад армянской стороны не остается без ответа. Стоило из Еревана пригрозить устами отставного генерала ударами по Гяндже (второй по величине города Азербайджана на западе страны, в 400 км. от Баку - прим. "Кавказского узла"), как здесь в небе были выполнены совместные полеты самолетов ВВС Азербайджана и Турции», - сказал Исазаде.

Вооруженные силы Азербайджана и Турции провели совместные широкомасштабные учения с участием сухопутных сил и военно-воздушных сил обеих стран. Учения военной авиации начались 29 июля и завершились 10 августа. Прошли они в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

Армения отрицает причастность к инцидентам на границе

Армянская сторона никак не причастна к заявленным Азербайджаном инцидентам - ни к убийству, ни к ранению азербайджанских военнослужащих, заявила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Мы придаем большую значимость внедрению механизмов расследования нарушений на армяно-азербайджанской границе, и считаем, что именно отсутствие этих механизмов постоянно приводит к подобным проблемам и не снижает риски. Стороны всегда будут обвинять друг друга в провокации, поэтому армянская сторона всегда настаивает, чтобы эти механизмы были введены", - заявила Степанян.

Ситуацию в Тавушском направлении она назвала спокойной, заявив, что никаких целенаправленных обстрелов нет.

Дезинформацией Шушан Степанян назвала и заявление Азербайджана о сбитом армянском беспилотнике. "Азербайджанская сторона в очередной раз пытается представить желаемое за действительное", - заявила Степанян.