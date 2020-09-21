Азербайджанский солдат погиб около границы Армении

21 сентября 2020, 11:44

Военнослужащий-срочник Эльшан Мамедов погиб в результате провокации на армяно-азербайджанской границе, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минобороны Азербайджана сообщило, что со стороны Тавушской области Армении были обстреляны, в частности, позиции азербайджанской армии в четырех селах Товузского района. Стрельба велась и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, заявило ведомство.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Сегодня в 09.20 (08.20 мск) в результате "очередной провокации противника" в Товузском районе на армяно-азербайджанской границе погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Эльшан Мамедов, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации на фронте лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью, расположенной на северо-востоке Армении и не относящейся к зоне карабахского конфликта.

Минобороны Армении пока не прокомментировало на своем сайте заявление азербайджанской стороны.

Напомним, 12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта и на границе Азербайджана и Армении "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".