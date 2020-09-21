Солдаты армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении

21 сентября 2020, 09:15

Азербайджан обвинил Армению в обстреле четырех сел

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 30 раз за сутки, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Азербайджан заявил о 30 обстрелах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, а днем ранее – о 36 обстрелах. В свою очередь, Нагорный Карабах насчитал 295 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю, с 13 по 19 сентября.

О перемирии после обострения карабахского конфликта стороны объявили в апреле 2016 года, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".

Режим перемирия за сутки был нарушен 30 раз, в частности, со стороны Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби и Асрик Джырдахан Товузского района, сообщила сегодня пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", город Берд расположен в Тавушской области на северо-востоке Армении.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах заявление азербайджанской стороны.

Напомним, 12 июля обострился конфликт на границе Армении и Азербайджана. С 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек (35 военнослужащих, двое полицейских и мирный житель). Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых, из которых 12 военных и один мирный житель, а также четырех раненых военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе".

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