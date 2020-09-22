Конфликт с Арменией помешал Азербайджану участвовать в российских учениях "Кавказ-2020"

22 сентября 2020, 08:08

Участие в масштабных учениях "Кавказ-2020", которые проходят на юге России и Южном Кавказе, важно для Армении как стратегического союзника России, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Отказ Азербайджана от участия в учениях связан, в частности, с июльским обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, объяснили они.

Как писал "Кавказский узел", минобороны Индии отказалось посылать своих представителей на учения "Кавказ-2020", сославшись на пандемию коронавируса. Азербайджан также отказался от участия, ограничившись отправкой двух наблюдателей. К российским учениям "Кавказ-2020" присоединились около тысячи военнослужащих из шести стран - Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Около 80 тысяч человек приняли участие в учениях "Кавказ-2020", которые начались в регионах юга России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии, сообщило 21 сентября Минобороны России.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) в Вооружённых Силах России проводятся ежегодно, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель Александр Гольц. "И зачастую цифры участников учений бывают весьма условными. И СКШУ "Кавказ - 2020" ничем принципиально не отличается от предыдущих таких же учений. Непосредственно в маневрах принимают участие от 15 до 30 тысяч человек. В целом же к СКШУ "Кавказ-2020" привлекается около 80 тысяч человек. Это части боевого, технического и тылового обеспечения. Кроме этого, сюда же плюсуются войска противовоздушной обороны, ВМФ, Росгвардии и МЧС ", - рассказал военный эксперт.

Все остальные - это войска округа, задействованные в этих учениях в общих мероприятиях, пояснил Александр Гольц. "Они даже не выходят на свои полигоны, и могут не перемещаться, там, где проходят непосредственные мероприятия. Это касается любых стратегических учений, которые проводят российские вооруженные силы", - сказал он.

При любых мероприятиях такого уровня главное - показать масштабность, что очень важно, считает Александр Гольц. "Но, к сожалению военачальников, показать масштабность учений, как говорится, одним махом, чтобы театр боевых действий простирался до горизонта, невозможно. Потому что есть Венский документ 2011 года "О мерах укрепления доверия и безопасности и контроль над обычными вооруженными силами в Европе", согласно которому максимальное количество задействованного личного состава воинских частей на учении, проводимом под единым оперативным командованием, не должно составлять более 12 900 военнослужащих. Но, чтобы все-таки показать огромный масштаб проводимых раз в год таких учений, идут на всевозможные ухищрения. Говорят - нет, это не единое учение, а несколько разных учений, которые случайно проводятся в одно и то же время. Так что практические действия войск СКШУ "Кавказ-2020"проводятся на 14 полигонах и в акваториях Чёрного и Каспийского морей", - поделился тонкостями проведения такого рода военных мероприятий Александр Гольц.

Венский документ 2011 года посвящен мерам укрепления доверия и безопасности и является важным механизмом, напрямую связанным с контролем над обычными вооружениями и уменьшением угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ, говорится в публикации на сайте МИД России от 31 июля. Ведомство отметило, что Запад обвиняет Россию в избирательном применении этого документа и отсутствии прозрачности военной деятельности.

Приглашение для участия в таких учениях иностранных военнослужащих - это устоявшаяся практика и проводится она на протяжении последних пяти-шести лет на всех стратегических учениях, пояснил эксперт. "Привлечение иностранных участников считается показателем международного авторитета... Для того, чтобы учения проходили без различного рода накладок, для иностранцев пишется отдельный сценарий. Подразделениям армий иностранных государств передали необходимое количество танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, чтобы на них механики-водители отрабатывали навыки практического вождения", - рассказал Александр Гольц.

На такого рода учениях, как правило, не демонстрируются новые виды вооружения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. "Хотя не исключено, что могут быть использованы новые системы управления. Известно, что в ходе учения "Кавказ - 2020 будут задействованы до 250 танков, 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня", - сообщил он.

Участие в таких масштабных мероприятиях военнослужащих из других государств ранее уже было, когда учения проходили на Дальнем Востоке или в Забайкалье, напомнил военный обозреватель. "Сейчас такие крупномасштабные учения практически не проходят без участия военнослужащих из других государств. Даже в условиях пандемии на учения такого рода приехали военные из других стран", - заметил Павел Фельгенгауэр. И добавил, что нынешние учения отличаются от предыдущих тем, что от всех участников требуется строгое соблюдение противоэпидемических мер, а военнослужащие, обслуживающий персонал находятся под пристальным наблюдением медиков.

Отсутствие на учениях такого масштаба военных из Азербайджана объясняется тем, что между Азербайджаном и Арменией сложные отношения, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок.

"Дело в том, что преградой для урегулирования отношений между двумя соседними странами является карабахская проблема. Азербайджанские военнослужащие относятся очень жёстко к военным из Армении. Один из примеров не то, что жесткого, а жестокого отношения - случай, когда военнослужащий Рамиль Сафаров топором зарубил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, вместе с которым он проходил обучение в рамках программы НАТО "Партнерство во всем мире" в Будапеште", - сказал Анатолий Цыганок.

Городской суд Будапешта в апреле 2006 года приговорил Сафарова к пожизненному заключению за убийство 19 февраля 2004 года в столице Венгрии армянского офицера Гургена Маргаряна. 31 августа 2012 года Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где президент Ильхам Алиев подписал указ его о помиловании.

Кроме этой причины, которую собеседник "Кавказского узла" читает одной из главных, Азербайджан, по его мнению, отказывается сотрудничать со странами, входящими в организацию Договора коллективной безопасности (ОДКБ). "Сейчас членами ОДКБ являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. В сентябре 1993 года, на момент создания организации, договор о коллективной безопасности был подписан и Азербайджаном, но в апреле 1999 года Азербайджан, а вместе с ним Грузия и Узбекистан, покинули организацию", - рассказал Анатолий Цыганок.

Задачей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является защита территориально-экономического пространства стран - участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, сказано на сайте организации.

Политолог назвал причиной отказа Индии от участия в учениях приглашением на них Китая и Пакистана

Говоря об отсутствии Индии, отказавшейся от участия в СКШУ "Кавказ 2020" из-за пандемии, политолог Али Магомаев заявил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что считает эту ссылку на коронавирусную инфекцию и связанные с ней логистические трудности вторичной. "Основной причиной все-таки является тот факт, что на учения также приглашены и будут участвовать военные Китая и Пакистана. А с этими государствами у Индии весьма напряженные отношения", - сказал политолог.

Он напомнил, что в мае на границе с Китаем произошли вооруженные столкновения между индийскими и китайскими солдатами, ранения получили более ста человек с обеих сторон. "В середине июня произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военными. Было убито 20 индийских солдат, 76 получили ранения. С китайской стороны также есть убитые и раненные. Поэтому, на мой взгляд, индийские военные поступили разумно, отказавшись участвовать в учениях с привлечением военной техники, где им придется совершать маневры рядом с военными из страны, с которой на сегодняшний день сложились сложные отношения", - считает Али Магомаев.

Политолог напомнил, что министр обороны России Сергей Шойгу за три недели до начала учений говорил, что в учениях планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. По его словам, министр не озвучивал, какие именно государства собираются прислать свои воинские подразделения для участия в учениях. "Но, то, что Индия была в числе приглашенных - это однозначно. Поэтому, отказавшись принимать участие в стратегических командно-штабных учениях, Индия нанесла ущерб России в широком международном масштабе", - считает он.

По мнению политолога, отказ Азербайджана обусловлен тем, что тот нашел себе союзника в лице Турции и ему теперь не надо покупать оружие у России, которая предоставляет его на льготных условиях Армении. "Значительно поубавился интерес к России и у Сербии, которая проигнорировала участие в учениях "Славянское братство 2020", тем самым нанеся урон геополитическим интересам Москвы. Эта страна давно уже посматривает в сторону Евросоюза", - считает Али Магомаев.

Планируемая министром обороны РФ масштабность мероприятия - участие в учениях военных подразделений девяти иностранных государств к дате проведения СКШУ "Кавказ 2020" - уменьшилась. "Из заявленных девяти наблюдателей только представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки принимают участие в учениях в качестве наблюдателей", - сказал политолог.

Самое главное при проведении таких учений с огромным количеством техники, по его мнению, это показать масштабность мероприятия. "И здесь положительную роль сыграло воинское подразделение из Белоруссии. К тому же, участие белорусских военных в учениях должно было показать бастующей оппозиции умение военных принимать решения в условиях приближенных к боевым и в умение взаимодействовать с коллегами из других стран, готовых прийти на помощь в трудную минуту", - сказал Али Магомаев.

Аналитики рассказали о важности для Армении учений со своим стратегическим союзником

Армения принимает участие в военных стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" в двух направлениях: в мероприятиях в самой Армении и в Волгограде, отметила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. На полигоне "Алагяз" в Армении проходившие совместные армяно-российские батальонные учения 21 сентября плавно перешли в учения "Кавказ-2020", пояснила она.

Подразделения вооруженных сил Армении также отправились в Россию для участия в тактическом командно-штабном учении, стартовавшем 21 сентября. "Наши военные также приняли участие в подготовительном этапе на военном полигоне "Капустин Яр" в Волгограде. С этой целью подразделения ВС вылетели в Россию 12 сентября", - отметила Степанян.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий, согласно пояснению пресс-службы Южного военного округа, в рамках учений на полигоне "Алагяз" в Армении привлечено более полторы тысячи человек и задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе, оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

В розыгрыше практических действий в период будут задействованы мотострелковые подразделения, авиация и ПВО ЮВО и Вооруженных сил Армении под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна. В ходе учения будут решаться задачи непосредственного управления подразделениями в ходе ведения совместных боевых действий. Также будет проведена проверка степени готовности подразделений ЮВО к локализации и разрешению вооруженных конфликтов, связанных с противодействием терроризму, повышению взаимодействия органов управления и подразделений двух стран в решении задач по защите интересов и обеспечения военной безопасности на границе Армении, говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Военные учения "Кавказ-2020" для Армении чрезмерно важны, считает бывший пресс-секретарь минобороны Армении, военный эксперт и аналитик, начальник командно-штабного факультета Военного института им. Вазгена Саргсяна Арцрун Ованнисян.

Эти учения - одна из значимых составных частей плановых действий Армении со своим стратегическим союзником, Россией, сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Посредством этих учений армянские военные подразделения, по его мнению, повышают свою боевую готовность, а также при этом повышается уровень взаимодоверия и взаимодействий.

"Наши подразделения во время боевых действий делятся опытом, а также развивают сыгранность с нашим союзником", - заявил Ованнисян.

Армения всегда принимала участие в подобных военных учениях совместно с Россией, и из года в год увеличиваются масштабы участия, а также повышается его качество. "В этом году учения масштабнее, и по численности, как военных, так и военной техники. Эти учения также отличаются и по своему сценарию боевых действий, и по применению новой техники, оборудованию", - сказал он.

Отказ Азербайджана от участия в учениях "Кавказ-2020" эксперт не считает удивительным, поскольку, как он отметил, Азербайджан не в первый раз отказывается от участия, в том числе и по причине участия Армении, хотя ранее были и такие случаи, когда обе страны оказывались на одной и той же международной площадке.

Военный эксперт армянского агентства военных новостей "Разминфо" Роберт Назарян отметил особую значимость учений "Кавказ-2020" для самой России.

По сущности, это самые большие учения, как с точки зрения участия военных, так и с точки зрения применения военной техники и в целом видов оружий, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт считает неслучайным проведение учений в Южном военном округе, поскольку именно этот район имеет большой боевой опыт в России. "Примечательно, что в учениях принимают участие 4-я, 7-я и 102-я военные базы в Южной Осетии, Абхазии и Армении. Учения масштабны и значимы для страны-организатора, но также очень значимы и для Армении с учетом того, что в них, пусть даже малочисленными подразделениями, но принимают участие разные страны - Китай, Беларусь, Мьянма и Пакистан. Это огромный опыт для наших военнослужащих, особенно для офицерского состава", - считает Назарян.

Он добавил, что Россия до сих пор принимает участие в боевых действиях в Сирии, и, даже при модернизации техники подчеркивает, что учтен сирийский опыт. Соответственно, по мнению эксперта, совместные учения, даже если они будут в малых масштабах, очень важны для Армении.

Подобные учения с антитеррористическим сценарием ежегодно проводятся с участием стран ОДКБ. Правда, с точки зрения представленности участников они маломасштабные, но направленность почти такая же: организация какого-либо участка границы при возможном проникновении террористических групп, рассказал эксперт. А в 2019 году, как он отметил, с подобным сценарием были проведены совместные армяно-российские военные учения.

Роберт Назарян затруднился ответить, почему Азербайджан не принимает участие в учениях, а лишь наряду с несколькими странами присутствует в роли наблюдателей. В то же время он не исключил, что Азербайджан просто не захотел иметь непосредственное общение с армянскими военнослужащими.

Представители Азербайджана объяснили отказ своих военных от учений присутствием в них Армении

Отказ Азербайджана от участия в военных учениях "Кавказ-2020" связан, прежде всего, с присутствием в них Армении, сказал корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны объявили о перемирии, однако вооруженное противостояние не прекратилось, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В первые два года после перемирия обстрелы в зоне конфликта фиксировались каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".



Азербайджан, по его словам, никогда не участвовал вместе с Арменией военных маневрах, если не считать каких-то тренингов, курсов в рамках программ НАТО. Для Азербайджана Армения - государство-агрессор, с которым не может быть сотрудничества, тем более в военной сфере.

На учения в ОДКБ Азербайджан только направлял наблюдателей в ранге высших офицеров. С Россией у Азербайджана были совместные военные учения, и в частности на Каспии.

Исазаде не склонен считать, что отказ Баку мог быть связан именно с выявлением новых поставок российских вооружений Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 августа в ходе телефонного разговора с президентом России привел сведения об интенсивной перевозке грузов военного назначения в Армению. Министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Баку 25 августа заявил, что перевозки связаны со строительством социальных объектов на территории 102-й российской базы в Армении. "Наши действия и шаги никогда не были направлены против Азербайджана и не направлены сегодня", - заверил он.

"Конечно, причиной не принятия приглашения к учениям мог быть и протест Баку против поставок вооружения Россией Армении, в то время как она устроила провокации на границе в июле и продолжает нагнетать обстановку, что, кстати, противоречит роли Москвы как посредника в Карабахском урегулировании в качестве Минской группы ОБСЕ. Однако, на мой взгляд, главная причина - это участие Армении в учениях", - отметил Азад Исазаде.

На его взгляд, несмотря на возникшую прохладу во взаимоотношениях Баку и Москвы из-за российских поставок вооружений Армении, Азербайджан не отказывался от военного сотрудничества с РФ.

И свидетельство тому - заплыв в Бакинский порт кораблей Каспийской военной флотилии РФ в августе этого года на международный конкурс "Кубок моря", тогда же в Баку приезжали высокопоставленные российские военные, включая главу Минобороны Сергея Шйогу, который был принят президентом Азербайджана.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов считает, что Азербайджану нет практического смысла в участии в учениях "Кавказ-2020".

"Это, как говорится, не наши учения. Для Азербайджана приоритетом является освобождение оккупированных территорий, и мы должны участвовать в маневрах в условиях, приближенных для выполнения этой задачи. К примеру, в прошлом месяце прошли очень масштабные учения в этом направлении с ВС Турции. Учения же "Кавказ-2020" - это демонстрация военной силы России, и Азербайджана это никак не касается. Тем более на фоне российских поставок вооружений Армении это было бы не понято азербайджанским обществом", - сказал Тельман Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы считает, что участие Азербайджана на учениях "Кавказ-2020" в нынешней ситуации было бы не уместным.

"В то время, как Армения нагнетает обстановку на границе двух стран и в Карабахе, участие в учениях вместе с военными этой страны абсолютно не приемлемо как с точки зрения интересов Азербайджана, так и здравого смысла. Тем более, что учения организует Россия, которая, по сути, поставками вооружений Армении поощряет ее провокациям", - сказал Тогрул Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Пока Россия не станет предпринимать шагов по восстановлению доверия Баку, Азербайджан не будет участвовать в ее военных инициативах, считает Тогрул Джуварлы.