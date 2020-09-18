Кавказоведы назвали политически бессмысленной кампанию против Закаева в Чечне

Власти Чечни не считают главу эмигрантского правительства Ичкерии* Ахмеда Закаева серьезным политическим конкурентом, но сделали его объектом ожесточенной критики за выступление против унижения Тепсуркаева. Нападки на Закаева скорее повысят его популярность, чем наоборот, полагают кавказоведы. Участники сходов с осуждением Закаева не только транслируют месседж властей, но и демонстрируют таким образом лояльность Кадырову, указал исследователь Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 16 сентября участники схода в родовом селе Рамзана Кадырова, Ахмат-Юрте, в том числе высокопоставленные чиновники и силовики, приняли резолюцию с осуждением главы правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева и других критиков чеченских властей из числа эмигрантов. Репортаж об этом был показан в вечерних новостях государственной телекомпании "Грозный". Пользователи Instagram усомнились в том, что участие в этом и других аналогичных сходах было добровольным.

В начале сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. 10 сентября Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Позже Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни.

Адресатом схода в родовом селе Рамзана Кадырова, Ахмат-Юрте являются жители Чечни и чеченская диаспора в Европе, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Михаил Рощин.

"Нет сомнения в том, что такими действиями команда Кадырова пытается показать жителям Чечни и чеченской диаспоре в Европе, что нынешний глава республики - единственный лидер всех чеченцев. Кадыров не считает Закаева угрозой, но при этом на всякий случай видит необходимость жесткой реакции, поскольку Закаев - один из немногих более менее влиятельных критиков чеченских властей", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

На сходе в Ахмат-Юрте вице-премьер Абузейд Висмурадов заявил, что Рамзан Кадыров - "падишах" чеченцев, где бы они ни проживали, даже в Европе или Америке. Ранее, 27 августа, на совещании оперштаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Рамзан Кадыров объявил о создании национального агентства по связям с выходцами из Чечни, проживающими за рубежом. Создаваемое национальное агентство готово оказать разнообразную помощь проживающим за границей выходцам из Чечни, но они должны "следить за своим языком", заявил Кадыров. Рамзан Кадыров пытается усилить контроль за своими критиками в Европе и подкупить некоторых представителей диаспоры, создавая агентство по связям с земляками за рубежом, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Рощин считает, что Закаев стал объектом критики не потому, что олицетворяет собой альтернативу режиму Кадырова, а именно за поддержку Тепсуркаева.

"Здесь единственная причина в критике властей за Тепсуркаева. Закаев не обладает таким авторитетом, чтобы быть альтернативой режиму Рамзана Кадырова. Не было бы критики из-за Тепсуркаева, не было бы также оскорблений в адрес Закаева", - сказал он.

Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

О Закаеве многие в Чечне уже забыли, и такими акциями чеченские власти, по сути, делают ему пиар, указал востоковед.

"О нем в республике забыли, особенно молодое поколение. Но власти Чечни каждый раз напоминают всем, что есть вот такой человек, который проживает в Европе и критикует нас. То есть они, особо не задумываясь, делают ему пиар, постоянно говоря о нем. И это только из-за того, что Закаев осудил власти за инцидент с Тепсуркаевым", - добавил Михаил Рощин.

В 1990-е годы Ахмед Закаев занимал посты министра культуры Ичкерии* и секретаря Совета безопасности, принимал участие в боевых действиях против федеральных войск на командных должностях. С 1998 по 2006 год Ахмед Закаев - вице-премьер правительства Ичкерии*. Правительство Ичкерии* он возглавил в ноябре 2007 года, указано в биографической справке "Кавказского узла" об Ахмеде Закаеве.

Многочисленные оскорбления в адрес Закаева могут дать обратный эффект, предположил востоковед.

"Вполне вероятно, что такие оскорбления могут увеличить сомнения в посылах кадыровской пропаганды и усилить симпатии к Закаеву. Люди элементарно могут задуматься и задаться вопросом: а почему про Закаева так часто говорят, и всегда негативно? Как минимум, возрастает интерес к нему" - заключил Рощин.

Закаев подвергался и более жесткой форме давления, чем осуждение на сходах, добавил Михаил Рощин, напомнив о задержании родных главы правительства Ичкерии*. "Логично, что его родственников отпустили. Но наравне с этим властям нужно было продолжить давление на Закаева. Поэтому была избрана такая, более мягкая форма нападок", - сказал он.

Ахмед Закаев сообщал о задержании силовиками его братьев, сестер и племянников. После этого государственная телекомпания "Грозный" распространила видео схода в Урус-Мартане, на котором представители рода Закаевых, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Они в оскорбительной форме раскритиковали Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев также считает, что серия сходов - результат критики Закаева в адрес чеченских властей из-за Тепсуркаева. "Закаев не может быть конкурентом Рамзану Кадырову. Поэтому исключаю, что эти действия связаны с тем, что он конкурент Кадырова или угроза для него. Нет. Все это из-за того, что Закаев жестко осудил власти за поступок против этого молодого человека", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Адресатами резолюций и сходов являются чеченцы, полагает он. "Групповые выступления с критикой Закаева делаются для внутренней аудитории, то есть для жителей республики, а также для внешней - для чеченской диаспоры. Других адресатов нет", - добавил он.

Кутаев уверен, что публичные оскорбления в адрес Закаева вызывают негатив по отношению к самим властям. "Это не может приветствоваться жителями Чечни. Эти оскорбления вызывают негатив к людям, которые их озвучивают таким вот образом. Это также может привести к обратному эффекту и усилить симпатии к Закаеву", - сказал глава Ассамблеи народов Кавказа.

Давлению со стороны чеченских властей Закаев подвергается не впервые, добавил Кутаев. "Закаев через все это уже проходил, тейп его тоже. И поэтому для него это уже мягкая форма давления", - заключил Руслан Кутаев.

В феврале 2016 года Рамзан Кадыров сообщил, что побывал на встрече с родственниками Закаева в Урус-Мартане. "У Ахмеда нет причин сидеть в Лондоне. Ичкерия перестала существовать с момента проведения референдума. Народ сделал осознанный выбор. Этот выбор должны все уважать. Ахмед давно вернулся бы домой, если бы принятие решения зависело только от него", - написал он. Ахмед Закаев отверг это предложение, указав, что родных заставляли отречься от него, но "что-то там не сработало или сработало не так, как они хотели". Замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Татьяна Локшина полагает, что очередное отречение родственников от Ахмеда Закаева не несет для него никаких репутационных рисков. "С учетом обстоятельств и последовательности событий в том, что членов семьи вынудили на это публичное действо, нет сомнений", - подчеркнула она корреспонденту "Кавказского узла".

Критика в адрес Закаева является способом выразить лояльность главе Чечни, указал руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. "Они хотят еще раз подчеркнуть, что Рамзан Кадыров - лидер всех без исключения чеченцев. И никто, кроме него. Но помимо этого люди, озвучивающие такие мысли, показывают Кадырову свою покорность. Ну а сам Кадыров не видит угрозу в Закаеве. Тот не обладает необходимыми ресурсами", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".