Пользователи соцсети раскритиковали власти за организацию схода в Ахмат-Юрте

17 сентября 2020, 12:05

Участники схода в родовом селе Рамзана Кадырова, Ахмат-Юрте, в том числе высокопоставленные чиновники и силовики, приняли резолюцию с осуждением Ахмеда Закаева и других критиков чеченских властей. Пользователи Instagram усомнились в том, что участие в сходе было добровольным.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре на сходе в Урус-Мартане представители рода Закаевых, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни. Они в оскорбительной форме раскритиковали своего родственника, главу правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева за поддержку Telegram-канала 1ADAT. В грозненской мечети "Сердце Чечни" прошел сход, участники которого от имени чеченского народа прокляли Закаева и эмигрировавших из России "евроичкерийцев". Ахмед Закаев не имеет права говорить от имени чеченского народа — таков был лейтмотив выступающих на другом сходе, в селе Джалка Гудермесского района. Подобные мероприятия прошли и в других населенных пунктах республики, а Минпечати по этому поводу провело конференцию. Многие пользователи Instagram сочли вынужденным участие людей в таких сходах.

В начале сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. 10 сентября Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Позже Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни.

В родовом селении главы Чечни Ахмат-Юрте 16 сентября прошел сход сельчан с участием высокопоставленных чиновников и силовиков, на котором подверглись осуждению уехавшие в Европу критики чеченских властей. Репортаж об этом был показан в вечерних новостях государственной телекомпании "Грозный". Автор сюжета заявил, что жители Чечни возмущены высказываниями "беглого Закаева и его приспешников", и в родовом селении главы республики народ "вышел на протест". Участники схода приняли резолюцию с осуждением Ахмеда Закаева и его окружения, которую зачитал заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев, говорилось в сюжете, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

На сходе выступили глава МВД Чечни Руслан Алханов, вице-премьер Абузейд Висмурадов, руководитель УВД Грозного Аслан Ирасханов, командир батальона спецназа Росгвардии "Юг" Хусейн Межидов, замминистра МЧС Алихан Цакаев.

Министр внутренних дел Чечни оправдал "наказание" Тепсуркаева. "Какие-то стихи, порочащие наших матерей и сестер вещи кто распространяет - как его не наказать? Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Алханова.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Авторы канала настаивают, что появление оскорбительной публикации было подстроено агентом чеченских властей, а преследование Тепсуркаева является частью спланированной атаки на канал.

Министр упомянул и о Закаеве. "Есть какой-то несостоявшийся актер. Какое он имеет право говорить от имени чеченского народа?" - сказал Руслан Алханов.

Вице-премьер Абузейд Висмурадов пригрозил "спросом" с оппонентов властей за границей. Он пояснил, что считает Рамзана Кадырова лидером всех чеченцев, где бы они ни проживали. "Каждому придется отвечать за сказанное. Спрос делали и будем делать, если на то будет воля Всевышнего. У нас у всех, кто находится в Европе, в Америке, у всего народа – один падишах, Рамзан", - перевел корреспондент "Кавказского узла" выступление Висмурадова.

Руководитель УВД Грозного Аслан Ирасханов напомнил о сходе в Урус-Мартане, участники которого оскорбляли Закаева, говоря, что он "не мужчина". "То, сегодня говорит это существо, Закаев... Его и родные не считают мужчиной. Всему свое время. Если на то будет воля Всевышнего, мы и до них доберемся", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Ирасханова.

Рамзан Кадыров и спикер парламента Чечни Магомед Даудов ранее оправдали насилие над Тепсуркаевым. Закаеву Даудов пригрозил "спросом" за публикации Telegram-канала. Следком и МВД в Чечне никак не реагировали на заявления правозащитников - "Комитета против пыток", "Мемориала" и комиссара Совета Европы по правам человека. Однако после того, как Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, следствие решило опросить жену Тепсуркаева.

Часть читателей Instagram-паблика "Грозный ТВ" оставила скептические комментарии к публикации репортажа о сходе. "Не верю, что вы добровольно вышли на этот митинг. Он (Ахмед Закаев. - Прим. "Кавказского узла") вам ничего не говорит. Наоборот, он сказал то, что боитесь сказать вы", - написал пользователь asolda55. "Если они (эмигранты "евроичкерийцы". - Прим. "Кавказского узла") ничего не сделают, почему бы не оставить их [в покое] и не обращать внимания?" - удивился ind_islam. "Эй! Хватит этой комедии", - призвал the_komentator. "Как же это надоело", - согласился _g_e_n_t_e_l_m_e_n_.

К 12.05 мск 17 сентября эта публикация собрала 33,1 тысячи просмотров и 106 комментариев. У паблика 874 тысячи подписчиков.

Критические комментарии вызвала и публикация репортажа в паблике "ЧП. Грозный" с 79,2 тысячи подписчиков. "Такое ощущение, что там стоят пленные, принудительно пригнанные местные мужики", - написал, в частности, denisvostrotin80.