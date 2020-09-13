Явка в Кумухе снизилась в основной день голосования

13 сентября 2020, 19:29

Жители административного центра Лакского района Дагестана менее активно голосовали сегодня на местных выборах, чем в предыдущие два дня, но с начала голосования явка превысила 50%, сообщили в местном избиркоме.

Как сообщал "Кавказский узел", до конца первого дня голосования, 11 сентября, на выборах в Кумухе проголосовали более 18% избирателей. Сельчане назвали главной местной проблемой отсутствие газификации, но усомнились, что ее могут решить кумухские депутаты.

Избирательный участок в Кумухе, расположенный в здании местного Дома культуры, охраняют несколько полицейских. За два часа, с 13.43 по 15.43, участок посетили 47 избирателей, передал корреспондент "Кавказского узла".

С сегодняшнего утра по 14.55 мск проголосовали 167 человек, а с учетом голосования 11 и 12 сентября - 861 из 1682 избирателей, то есть более 51%, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в участковой избирательной комиссии. Член комиссии отметил, что явка сегодня ниже, чем в первые два дня голосования. "Но пока рано подводить итоги дня",- подчеркнул он.

Председатель участковой избирательной комиссии Максуд Кадиев также отметил, что ежедневный подсчет бюллетеней не ведется. "Подсчет бюллетеней за три дня будет производиться после [окончания дня голосования]", - указал он. По словам руководителя УИК, с 16.00 двое членов избирательной комиссии с представителями кандидатов посещают тех жителей селения, которые оставили заявления о голосовании на дому.

Наблюдатель Маржанат также указала корреспонденту "Кавказского узла" на снижение явки в основной день голосования. Нарушений, по ее словам, не было. Наблюдатель Роза не присутствовала на участке 12 сентября, но отметила, что сегодняшняя явка ниже, чем 11-го. "Нарушений не заметила. Все было спокойно",- констатировала она корреспонденту "Кавказского узла".

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