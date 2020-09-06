Черкесские активисты потребовали лишить Лебедева награды после его слов о памятнике в Адлере

06 сентября 2020, 13:23

Президент России наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» блогера Артемия Лебедева, который раскритиковал власти Сочи за уступки черкесским активистам и демонтаж памятного знака в честь русских солдат, указали авторы петиции к Владимиру Путину. Они потребовали отозвать у Лебедева награду.

Петиция с требованием "Отозвать награду Артемия Лебедева – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени", адресованная органам государственной власти России, размещена на платформе Change.org 4 сентября и к 13.22 мск 6 сентября набрала 61 голос.

Президент России наградил блогера Артемия Лебедева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени "за вклад в становление и развитие российского сегмента интернета", однако "участники обсуждений новостей в соцсетях связали произошедшее с матерным комментарием Лебедева недавнего демонтажа в Адлере памятника царским солдатам «по требованию черкесов»", указали авторы петиции.

Как писал "Кавказский узел", в Адлерском районе Сочи на месте форта, созданного русскими войсками в 1837 году в ходе Кавказской войны, 1 июня был установлен памятный знак "Монумент подвигу русских солдат". Историки раскритиковали его установку, указав, что упоминание о страшных событиях Кавказской войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. 8 июля памятник был демонтирован. В свою очередь сочинские историки посчитали, что установка памятного знака не несла угрозы раскола в обществе.

"Возведение в ранг примера для подражания личности, не соблюдающей элементарных требований нравственности, а, главное, распространяющей в многонациональном государстве дух дискриминации народов, поощряющей попирание прав народов и т.д., на наш взгляд, чревато опасными последствиями. Уверены, что такой «национальный герой» не может быть принят в заявленном качестве не только иными народами Российской Федерации, но и русскими. На основании сказанного мы требуем отзыва награды Артемия Лебедева – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени", - говорится в обращении.

Указ президента от 26.08.2020 № 529 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован 29 августа на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Лебедев награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "За заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет наградить Лебедева Артемия Андреевича - генерального менеджера ООО "Студия Артемия Лебедева", - говорится в тексте документа.

Заявления Лебедева неуместны, считает один из подписавших обращение к Путину, активист из Кабардино-Балкарии Алик Шашев. "Сейчас мы, черкесы, не можем забыть эту трагическую страницу (Кавказскую войну. – Прим. "Кавказского узла"), но предъявлять счета их потомкам не хотим. Они, русские, тоже должны для блага наших сегодняшних отношений не кичиться тем, что у их предков было больше картечи, в отличие от черкесов, и тем, что количественно их было в разы больше", - привело 5 сентября его слова "Кавказ.Реалии".

Высказывания, которые стали поводом для петиции, Артемий Лебедев озвучил в своем видеоролике, опубликованном в июле на YouTube-канале блогера. В нем Лебедев, используя нецензурную лексику, возмутился тем, что чиновники Сочи "пошли на поводу у активистов" и демонтировали памятный знак.

Напомним, в августе жители Волгограда также призвали наказать Лебедева за его слова о монументе "Родина-мать". Лебедев резко раскритиковал отреставрированный монумент, указав, что после реставрации он стал хуже. Высказывание Лебедева оскорбляет память героев Сталинградской битвы, указали пользователи соцсетей.