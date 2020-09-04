Закрыто дело против азербайджанской активистки Вафы Наги

04 сентября 2020, 10:19

Нефтчалинский районный суд прекратил уголовное производство против Вафы Наги, не пояснив причин такого решения, сообщила сама активистка. Она предположила, что это связано с ее исключением из муниципального совета.

Как сообщал "Кавказский узел", против Вафи Наги чиновник и работник сельского дома культуры подали иск, требуя привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Истцы ссылаются на посты Наги в Facebook и утверждают, что она нанесла ущерб их деловой репутации. Активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции". Ответчица убеждена, что оснований для ее преследования нет. 21 августа судья предложил азербайджанской активистке удалить критические посты из соцсети. 25 августа Наги была оповещена, что ее удалили из муниципального совета. Она сочла это решение предвзятым и незаконным.

Рассмотрение дела Вафы Наги было назначено на 27 августа, однако в тот день не состоялось. В суде без объяснения причин сообщили, что процесс отложен на неопределенное время. 3 сентября из Нефтчалинского районного суда позвонили и сообщили, что уголовное производство прекращено, рассказала Наги корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне не сказали, по каким основаниям дело прекращено. Из суда сказали, что мне вышлют официальное письмо, и в нем все будет изложено", - сказала Наги.

Она затруднилась назвать причины такого решения. Наги предположила, что судья понимал "абсурдность" требований истца и то, что это "вызовет большой резонанс". Кроме того, исключение ее из муниципального совета сняло необходимость в уголовном преследовании.

"Ведь все это было затеяно для того, чтобы помешать моей деятельности как члена муниципального совета, заставить замолчать. А сейчас, после того, как они меня удалили из муниципального совета, я уже не смогу у них истребовать финансовой отчетности и вообще подотчетности населению. Но, они ошибаются, я продолжу борьбу за свои права и интересы моих избирателей", - заявила Наги.

Вафа Наги была удалена из состава муниципального совета под предлогом того, что она трижды не посещала заседания этого органа в июле-августе. По словам Наги, она находилась на лечении в Турции и официально уведомила об этом муниципальный совет. Секретарь ЦИК Микаил Рагимов назвал решение об исключении Наги неправомочным, поскольку полномочия члена избранного населением органа могут быть прекращены только судом.

Наги утверждает, что ей отказано в выдаче решения об удалении из муниципального совета и потому она не может обратиться в суд. "Но, если они далее не будут мне выдавать решение, то я направлю письменный запрос и, если они не ответят на него, подам в суд из-за отказа на дачу ответа на обращения гражданина", - сказала она.

В Нефтчалинском районном суде подтвердили информацию о прекращении дела против Наги. Истец Салимов недоступен для комментариев.

Эксперт Института права медиа Халид Агалиев, комментируя дело Наги, отметил, что власти Азербайджана очень внимательно относятся к преследованиям граждам по ст. 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК.

"Это связано с повышенным международным вниманием к данному вопросу. Совет Европы и ОБСЕ призывали страны не применять уголовное наказание за диффамацию. Есть даже прецедентные решения ЕСПЧ, в которых властям Азербайджана было рекомендовано изъять эти статьи из УК. В Азербайджане одно время был даже мораторий на применение этих статей. Однако его потихоньку отменили. Тем не менее, к уголовной ответственности по этим статьям привлекают очень редко, когда речь идет уже об "ущемлении" очень крупных персон. Глава сельского муниципального совета уж точно не та фигура, из-за которой правительству потом надо будет отдуваться за преследование граждан по диффамации. По всей вероятности, истцу дали понять, что надо отозвать заявление", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Статья 147 УК Азербайджана предусматривает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы, ст. 148 - до шести месяцев.

Напомним, на муниципальных выборах 23 декабря 2019 года из нескольких активистов, критикующих власти, в муниципальный совет прошла только Вафа Наги, избранная в орган местного самоуправления села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района. Результаты муниципальных выборов в Азербайджане не отражают реальное и свободное волеизъявление граждан из-за многочисленных нарушений и несоблюдения международных стандартов, указал в своем отчете Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".