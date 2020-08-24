Дагестанские родители раскритиковали ограничения на работу детских садов

24 августа 2020, 10:57

Государственные детские сады в Дагестане возобновят свою работу лишь на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса, но эпидситуация пока не позволяет сделать это, заявили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском Роспотребнадзоре. Пользователи Instagram отметили, что при этом частные детские сады уже работают, а дежурные группы в государственных детсадах открыты только для детей госслужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", главный санитарный врач республики Николай Павлов считает, что Дагестан не готов к переходу на третий этап снятия ограничений.

По данным на 23 августа в Дагестане зафиксировано 63 новых заражения коронавирусом, умер один пациент. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии в регионе достигло 10 458. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Показатели распространения COVID-19 не позволяют перейти на третий этап снятия ограничений

"Детские сады в Махачкале пока не открываются, так как Роспотребнадзор не дает разрешения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении образования Махачкалы.

"Коэффициент распространения (коронавируса) за последнюю неделю достиг 1,1% при рекомендованном на втором этапе снятия ограничений не более 0,8% и не более 0,5% - на третьем этапе", - указали в пресс-службе Роспотребнадзора. Такие показатели не позволяют переходить на третий этап снятия ограничений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства. Государственные детские сады в Дагестане пока не работают, они откроются лишь на третьем этапе снятия ограничений, отметил он.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, сообщил Минздрав Дагестана. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Жители Дагестана ждут открытия государственных детских садов

Детские сады закрыты с 27 марта, дети остаются дома под присмотром родственников, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинка Мадина Магомедова. "Всем на работу надо ходить, детей на бабушек и дедушек оставляют. Мне в этом смысле проще. Я пока в декретном отпуске и могу сама смотреть за своими детьми. Воспитатели на вопрос "когда" отвечают, что сами не знают. Слух прошел, что сады откроют первого сентября и закроют в конце месяца на карантин. Но откроют ли вообще? Нам до сих пор официально ничего не сообщили", - рассказала она.

Дети не ходят в детский сад с марта, поделилась Динара Исаева. "Хорошо, что я не работаю, муж вышел на работу. А как быть тем родителям, кто вынужден ходить на работу?" - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В комментариях к публикации в Instagram Министерства образования и науки Дагестана об организации учебного процесса с 1 сентября жители республики задают вопросы об открытии детсадов. На 13.00 24 августа публикация набрала 15 719 просмотров и 71 комментарий.

"Госсады в Махачкале когда откроют? И вообще, откроют до конца года?" - спросил пользователь kor_vik82. "Сады открываются по разрешению Роспотребнадзора", - ответил ему представитель Минобрнауки.

"Нестыковочка у вас получается. У вас - это не только я имею в виду ваше ведомство. Банкетные залы открыты, частные садики ещё с 1 июня открыты. А нам, работающим людям, куда детей девать, у которых дети ходят в госсады? Решайте уже быстрей этот вопрос. Дайте ясный ответ, что нам ждать и когда", - написал kor_vik82.

Представитель Минобрнауки ответил, что во многих муниципалитетах открываются дежурные группы. Однако этот ответ вызвал возмущение пользователей сети, которые не могут отправить своих детей в эти группы.

"Почему в детсадах дежурные группы только для гос. работников и то по 10-15 человек в группе? А остальным официально трудоустроенным в ИП, ООО как быть? Налоги платят так же, как и госслужащие. Это нарушение прав, не правда ли? И группы по 40 человек, где справедливость, законность? Решите проблему", - пишет _k_a_p_r_i_z_._

Пользователь asya_bachurina_hayrulina также не понимает, почему в дежурных группах могут находиться только дети государственных служащих. "Сейчас госслужащих два человека на 10 ИП! И почему им можно в сад, а другим нельзя! Какая разница, если воспитатель уже вышел на работу к этим двум детям, почему остальным нельзя! Ну заболел ребенок, пусть сидит дома, заболели родители - пусть с чадом и сидят во избежание заражения!!! Почему остальные должны страдать", - прокомментировала она.

Частные сады уже приступили к работе, а государственные до сих пор закрыты, возмущается пользователь mariachist70: "Когда откроют государственные сады? Что делать родителям, которые работают? Почему частным садам дают разрешение на открытие, а государственным нет? Что за идиотизм? Что, в частных садах дети не болеют? Или у них особые привилегии? Значит, на открытие банкетных залов, ресторанов разрешение есть. На проведение свадеб, всяких массовых мероприятий - есть. А на открытие госсадов нет. Что делать родителям, которые из-за того, что не могут отвести ребенка в сад, на работу не могут выйти. А частные сады не всем по карману".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".