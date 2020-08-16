Отчет Минздрава об эффективности масочного режима вызвал насмешки в Чечне

16 августа 2020, 17:10

Ужесточение масочного режима привело к 40-процентному снижению числа зараженных коронавирусом в Чечне, рапортовал 15 августа Минздрав республики. Пользователи Instagram и местные жители высмеяли это заявление, указав, что масочный режим в Чечне соблюдается лишь формально.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни ужесточили меры профилактики коронавируса после того, как в конце июля Рамзан Кадыров возмутился тем, что во время прогулки по Грозному и не встретил людей в масках. Глава МВД республики Руслан Алханов потребовал от подчиненных еще строже следить за соблюдением масочного режима. При этом сам Рамзан Кадыров и его приближенные демонстративно игнорируют масочный режим, что заметно раздражает население, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

За соблюдением масочного режима в магазинах и заведениях общепита в Чечне следят сотрудники различных ведомств, сообщили "Кавказскому узлу" предприниматели. По их словам, наблюдение осуществляется даже из припаркованных неподалеку автомобилей. Новые правила, требующие соблюдения масочного режима в кафе и ресторанах, часть жителей региона восприняла с иронией, как и призыв Кадырова вызывать скорую помощь только в исключительных случаях.

По данным Минздрава Чечни, в республике на 40% снизилось количество заболевших COVID-19 после ужесточения масочного режима, сообщила 15 августа на своем сайте ЧГТРК "Грозный".

"С 24 июля по сегодняшний день число заболевших и госпитализированных снизилось на 40%. Это связано с соблюдением масочного режима, которому следует население по призыву главы ЧР и санитарно-эпидемиологическими мероприятиями, которые проводятся в республике", - приводятся в публикации слова сотрудника пресс-службы Минздрава.

Число зараженных в Чечне выросло за сутки на семь и достигло 2190. Из них с начала пандемии 37 умерли, 1462 выздоровели, и симптомы коронавируса сегодня наблюдаются у 691 человека указано в сегодняшней публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Эта же публикация, размещенная 15 августа в Instagram-паблике «ЧП Чечня», на который подписаны 147 тысяч пользователей, к 16.55 мск получила 1139 отметок «нравится», под ней размещено 66 комментариев.

Авторы многих из них высмеяли заявление Минздрава. Некоторые указали, что люди предпочитают носить маски на подбородке. "Ношение маски на подбородке снизило число заражений", - язвительно написал, в частности, alihan_tl. "Маска должна меняться каждые 2 часа, а люди их носит неделями, и то на подбородке", - согласился zandxo_95.

"Надо нам теперь 2 маски, одну поверх другой носить, чтобы на 80% снизилось (число заражений)", - пошутил remont_stiral_mashin88, слова которого перевел на русский язык корреспонденту "Кавказского узла". "На 40% снизилось из-за того, что на подбородке носили маски, а так снизилось бы на 99%", - иронически написал пользователь luna_lampa95.

Жители Чечни соблюдают масочный режим формально, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" грозненка Хеда. "Большинство носит маски на подбородке, чисто для того, чтобы не было придирок", - сказала она и подвергла сомнению озвученные Минздравом цифры.

"Маски должны прилегать плотно к лицу, полностью закрывать дыхательные пути, и менять их следует каждые 2 часа. В реальности никто так не делает. Некоторые неделями носят одну и ту же маску, чисто для проформы, и надевают ее, лишь когда входят в какое-нибудь помещение. С чего вдруг Минздрав решил, что масочный режим помог снизить заболеваемость ковидом аж на целых 40 процентов?" – сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Роза.

"Слабо верится, что из-за того, что люди стали носить маски в общественных местах, у нас такое резкое снижение числа заболеваний коронавирусом. Я каждый день езжу в общественном транспорте, вижу, как народ относится к маскам. Чуть ли не у каждого второго она просто крепится на подбородке, для проформы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Мовсар.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".