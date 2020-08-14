Граждане Белоруссии в Тбилиси усомнились в победе Лукашенко

14 августа 2020, 02:50

Результаты голосования за кандидата в президенты Белоруссии, организованного в Грузии, более достоверны, чем обнародованные Центризбирком республики, заявили активисты.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа активисты в Тбилиси и Батуми провели акции, на которых призвали власти Грузии не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах более 80 процентов голосов, вторую строчку в выборном рейтинге заняла Светлана Тихановская - за нее отдали голоса чуть более 10 процентов избирателей. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции жестко подавляются силовиками. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Граждане Белоруссии, проживающие в Грузии, участвовали в голосовании 9 августа, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" участник митинга в Тбилиси Роман Кулан. "Пункт для голосования был организован в посольстве Белоруссии... Препятствий нам не чинили, и все, кто хотел прийти проголосовать, получили такую возможность", - сказал активист.

Многие из участников митинга, не смогли выехать в Белоруссию для голосования на выборах из-за карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" гражданка республики Беларусь Юлия Масюта. Она сказала, что живет в Тбилиси с марта. "В посольстве нас зарегистрировали, дали возможность проголосовать. Только не позволили нам сфотографировать бюллетени – объяснили, что на территорию посольства нельзя проходить с фототехникой или телефонами. Тем не менее, результаты голосования именно в Грузинском посольстве оказались честными – здесь победила Тихановская", - считает Масюта.

"По результатам экзитпола, у нас получилось примерно 150 человек за Тихановскую и три – за Лукашенко. Еще три человека отказались отвечать. По официальным результатам получилось, что 153 человека проголосовали за Тихановскую, 24 - за Лукашенко, двое - за Черечня (кандидат в президента Белоруссии Сергей Черечень, - прим. "Кавказского узла"), остальные - против всех", - рассказал Кулан. Он предположил, что за Лукашенко голосовали сотрудники посольства и еще несколько семей.

"Наша задача – повлиять на правительство Грузии, чтобы оно не признало официальные результаты выборов в республике Беларусь. Мы выражаем солидарность с нашими гражданами, выступаем против того, что с ними делает ОМОН. Это недопустимо, мы требуем прекратить насилие", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" программист Вера.

"В Белоруссии людей избивают... сажают в тюрьму. Мы верим в то, что не может диктатор остаться у власти", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" дизайнер Ирина из Минска.

Политическая ситуация в Белоруссии отразилась на уровне жизни населения, считает она. "Средняя зарплата в республике – 200 долларов, мы живем от зарплаты до зарплаты, денег не хватает", - сказала она. Если человек начинает заниматься бизнесом, "то устраивают ему сначала проверки и инспекции... и потом под пытками заставляют подписать отказ от бизнеса", - сказала Ирина.

Простым людям стало невыносимо жить при прежней власти в Белоруссии, ситуация достигла точки кипения, сказала корреспонденту "Кавказского узла" парикмахер Анна из Минска, проживающая год в Грузии. "Обычные люди выходят без оружия на улицы, а в них кидают шумовые и световые гранаты, травят газом", - возмутилась она.

"Я уже год живу в Грузии, вынуждена была уехать из Белоруссии, потому что опасалась за свою свободу, за свою жизнь", - рассказала Анна.

Участники акции договорились собираться каждый день. Следующий митинг намечен на 14 августа в 19.00 по местному времени (18.00 мск).