Акция протеста из-за событий в Беларуси прошла в Тбилиси. 13 августа 2020 г. Кадр видео Sputnik Georgia - все о Грузии https://www.youtube.com/watch?v=x0yQzkZysKA

13 августа 2020, 20:10

Жители Грузии поддержали участников протестов в Белоруссии

Участники акций в Тбилиси и Батуми призвали власти Грузии не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются массовые акции противников Александра Лукашенко.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов. После голосования по всей стране начались массовые протесты, участники которых считают эти результаты сфальсифицированными. Акции жестко подавляются силовиками. Пользователи соцсетей назвали нелепыми поздравления, адресованные главой Чечни Рамзаном Кадыровым Александру Лукашенко, а также сравнили сюжет на государственном белорусском телеканале с публичными унижениями в эфире телекомпании "Грозный".

Власти Белоруссии пошли на применение силы и в отношении журналистов, в том числе российских изданий. Подписанты опубликованного "Кавказским узлом" обращения российских СМИ к властям Белоруссии выразили свое возмущение действиями силовиков и потребовали освобождения задержанных журналистов.

Активисты с бело-красно-белыми флагами (национальный флаг Белоруссии, который с 1995 года не является государственным символом страны - прим. "Кавказского узла") вышли сегодня на акции в Тбилиси и Батуми, чтобы выразить поддержку участникам массовых протестов в Белоруссии.

В Тбилиси акция солидарности с протестующими белорусами прошла у дворца президента Грузии Саломе Зурабишвили. Собравшиеся требовали от властей Грузии не признавать результаты выборов президента Белоруссии, прошедших 9 августа, пишет "Спутник-Грузия".

В тбилисской акции участвовали не менее 17 человек, в том числе грузинские активисты и граждане Белоруссии, живущие в Грузии. Они держали плакаты с требованием прекратить насилие над митингующими в Белоруссии, государственные флаги Грузии, национальные негосударственные флаги Белоруссии, а также фотографии людей, пострадавших во время разгона акций протеста в Белоруссии, следует из опубликованного изданием видео.

Собравшиеся скандировали "Жыве Беларусь!" ("Да здравствует Беларусь! - прим. "Кавказского узла").

Акция с бело-красно-белыми флагами прошла сегодня и в Батуми. Активисты, собравшиеся в центре города, провели шествие по бульвару, требуя от грузинских властей непризнания выборов в Белоруссии и осуждения насилия против демонстрантов в городах страны, пишет сегодня издание Sova.news.

Во время шествия в Батуми активисты скандировали лозунг, с которым участники протестов в Белоруссии обращаются к президенту страны Александру Лукашенко - "Уходи!", следует из видео, опубликованного в Twitter издания "Эхо Кавказа".

Участники акции в Батуми также запустили в воздух дрон с белорусским флагом, отмечается в сообщении Twitter-аккаунта "Я люблю Грузию".

Александр Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Первый президентский срок Лукашенко фактически был семилетним - после инициированного им референдума об изменении Конституции в 1996 году отсчет пятилетнего срока президентского правления был начат заново. После выборов в октябре 2015 года начался пятый президентский срок Лукашенко, который теперь подходит к концу.

Примечание:

"Грузинские адвокаты сообщили о затянувшемся аресте Горадзе в Беларуси", "Spiegel сообщил о втором россиянине в деле об убийстве Хангошвили", "Родные Миндии Горадзе объявили голодовку в Батуми".

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