Защита нашла нарушения в делах трех азербайджанских активистов

13 августа 2020, 10:34

Суд оставил без удовлетворения жалобы на административный арест членов партии Народного фронта Азербайджана Сарвана Джумаева, Бабека Мурадова и Яшара Керимова. Адвокат и ПНФА заявили о процессуальных нарушениях и прав на защиту активистов.

Заседание в Бакинском апелляционном суде (БАС) по жалобе активистов на административный арест сроком на 30 суток прошло 12 августа. Сарвану Джумаеву, Бабеку Мурадову и Яшару Керимову было отказано в просьбе отменить меру пресечения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тезехан Мираламли.

По его словам, Джумаев был задержан 26 июля, а Мурадов и Керимов - 28-го. Они были обвинены в правонарушении, предусмотренном ст. 211 (нарушение карантинного режима) КоАП Азербайджана и арестованы на 30 суток каждый.

"По версии полиции, они выходили из дома без смс-пропусков. Но это ложные обвинения. На самом деле в день задержания они выходили по пропускам. Но их задержания были оформлены спустя два-три дня, то есть протоколы полиции были сфальсифицированы. К примеру, Мурадова 28 июля задержали и доставили и в отделение полиции, а судил его 31 июля Сабаильский районный суд, и якобы он совершил правонарушение на территории Сабаильского района. То, что он и Керимов были задержаны 28 июля, подтверждается многими доказательствами. Уже в тот день сообщения о задержаниях были в социальных сетях и СМИ. То же самое касается Джумаева. Его задержали 26 июля, и об этом писали СМИ, а оформлено было дело только через два дня", - утверждает Мираламли.

Сотрудник пресс-службы партии заявил, что к арестованным не пускали их адвоката Асабали Мустафаева. "С конца июля власти применяют новую тактику. Адвокатов под различными предлогами не допускают к арестованным и уговаривают самим подавать апелляционные жалобы. Ибо в таком случае они предстают в апелляционном суде без защиты", - заявил Мираламли.

При этом, по его мнению, "каким-то образом у задержанных получают чистосердечные признания вины".

"Возможно, их обманывают, что если они признаются, то их отпустят. Или же их шантажируют предъявлением уголовного обвинения по манифестации 15 июля, и они соглашаются с административным наказанием, дабы не угодить в тюрьму на длительный срок. Кстати, после событий 15 июля по уголовным обвинениям к ответственности привлечены 18 членов ПНФА, еще 16 арестованы в административном порядке. Административные аресты используются для получения показаний против привлеченных к уголовной ответственности. Многих арестованных в административном порядке в период содержания под стражей вывозили для допросов в другие силовые ведомства. То есть таким способом следствие расширяет доказательную базу", - считает Мираламли.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Однако, по словам Мираламли, "чистосердечное признание по административным делам предполагает наказание, не связанное с арестом".

"По административным делам, если человек признает вину, ему императивно назначают мягкое наказание, поскольку, согласно статье 32 КоАП, это смягчающее обстоятельство. В случаях с активистами ПНФА суд первой инстанции должен был ограничиться денежным штрафом в размере 200 манатов (120 долларов). Но почему-то суды вынесли им максимальные наказания - 30 суток ареста. При этом в деле Бабека Мурадова вовсе допущено грубейшее нарушение закона. Он в одиночку растит ребенка, а по закону лиц, имеющих детей в возрасте до 14 лет, нельзя подвергать административному аресту", - сказал Мираламли.

Он предположил, что "от арестованных добиваются также признаний, чтобы дела не шли в ЕСПЧ".

По мнению Мираламли, к арестованным могут не пускать адвоката, чтобы тот не разъяснил им их права. "Защитник может разъяснить права арестованных, и они могут отказаться от первичных показаний. Кроме того, в этом деле адвокатом является Асабали Мустафаев, который выиграл более ста административных дел в ЕСПЧ", - сказал Мираламли.

Адвокат Асабали Мустафаев сообщил, что из трех дел, рассмотренных 12 августа в БАС, он смог принять участие на процессе только по одному - по делу Джумаева.

"В этом деле суд рассмотрел жалобу, поданную им и мной. Разбирательство было формальным, суд не внял нашим доводам, что указанное в протоколе место задержания Джумаева не сходится с реальным, и не стал расследовать дополнительные доказательства. На процессы двух других моих подзащитных я не смог попасть, несмотря на мои настойчивые требования. Это в суде мотивировали тем, что рассматриваются жалобы, поданные ими самими. Но в таком случае в одно производство должны были объединить и мои жалобы", - сказал Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, рассмотрение его жалоб "необоснованно затягивается". "По законодательству, апелляционная жалоба должна рассматриваться немедленно, то есть в тот же день, а если технически это невозможно, то на следующий день. Но уже прошло более 10 дней, и пока даже неизвестно, когда БАС рассмотрит поданные мной жалобы Мурадова и Керимова. Возможно, кто-то думает, что таким способом осложнит нашу работу по подаче обращений в ЕСПЧ, но это тщетно. В любом случае процессуальные нарушения очевидны, и это создает основу для обращения в Страсбургский суд", - считает Мустафаев.

При этом, он подчеркнул, что недопуск адвоката в изолятор и в суд - нарушение права на защиту, закрепленного в Конституции Азербайджана и в Европейской конвенции.

В БАС лишь подтвердили информацию об отклонении жалоб активистов ПНФА. В пресс-службе МВД получить комментарии не удалось.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".