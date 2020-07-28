Три населенных пункта Кубани подтоплены после ливня

28 июля 2020, 22:04

Около сотни дворов в трех населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края оказались в зоне подтопления после ливня, сообщило МЧС.

По данным ведомства, произошло подтопление в станицах Куринская, Нефтяная и на хуторе Городок.

В станице Куринская подтоплены около 20 придворовых территорий, вода частично зашла в дома. В районе хутора Городок вышла из берегов река Кура, затопив 51 придворовую территорию и мост. В станице Нефтяная в результате подъема воды в реке Туха подтоплены 20 придворовых территорий. К 18:30 мск осадки прекратились, и уровень воды начал снижаться, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В зону подтопления направлено отделение аэромобильной группировки МЧС с плавсредствами, световыми башнями и беспилотными летательными аппаратами, пишет со ссылкой на представителя ведомства "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в административном центре Апшеронского района - город Апшеронск - осадков не ожидается, скорость ветра составит 1 метр в секунду, температура воздуха - до +22 градусов. 29 июля ожидается дождь, ветер усилится до 2 м/с, температура поднимется до +24. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.