Село в Грузии закрыто на жесткий карантин по коронавирусу

24 июля 2020, 10:53

На всех выездах и въездах в селе Караджала Гардабанского района установлены контрольно-пропускные пункты, полицейские дежурят круглосуточно, контроль за территорией ведется и с помощью дронов. Жесткий карантин в селе был введен после обнаружения новых случаев коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля в трех селах поселения Гачиани Гардабанского района было выявлено 10 новых случаев коронавируса, 21 июля в районе зафиксировано четыре новых случая, 20 июля - 20. Жители Гардабанского района не содействуют тестированию, заявил глава Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. Он пригрозил радикальными мерами, в том числе закрытием на карантин трех сел.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Межведомственный совет, созданным при правительстве Грузии, 24 июля решил закрыть на жесткий карантин село Караджала Гардабанского района (регион Квемо Картли) в связи с интенсивным распространением коронавируса. На всех въездах и выездах в село установлены контрольно-пропускные пункты, круглосуточно дежурят полицейские. Контроль за передвижениями также осуществляется посредством мобильных групп полицейских и дронами, говорится в сегодняшнем сообщении МВД Грузии, направленном «Кавказскому узлу».

За последние сутки в селе Караджалари подтверждено еще три новых случая коронавируса, а в селе Бирлики – два, общее число зараженных COVID-19 в Гардабанском муниципалитете на 24 июля достигло 41, сообщил мэр Гардабани Рамаз Будагашвили. Тестирование местного населения продолжается, информирует ИА «Интерпрессньюс».

Власти также поведут тестирование на COVID-19 всех торговцев на одном из вещевых рынков в пригороде Тбилиси, поскольку большая часть из них контактирует с жителями Гардабанского района, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

На 24 июля в Грузии зафиксировано 19 новых случаев заражения, всего инфицировано - 1 104, сообщается на созданном правительством специальном сайте Stopcov.ge. В стационаре находится 268 пациентов с COVID-19, в карантине находится 5 936 человек. Выздоровело – 912 человек, скончались – 16.

В нескольких случаях новых зараженных специалисты не могут определить источник заражения у больных, заявила клинический директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Напомним, что ранее два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, с марта были закрыты на жесткий карантин. При этом селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны. Национальный центр по контролю заболеваний Грузии в июне назвал регион Квемо-Картли самым пострадавшим от инфекции.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".