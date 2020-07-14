Защита указала на нарушения в деле Тофига Ягублу

14 июля 2020, 11:00

Завершено предварительное следствие по делу азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу. Политик не признает себя виновным, а его адвокат заявил о процессуальных нарушениях в деле.

Как сообщал "Кавказский узел", член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Его дочь рассказала, что, когда он находился в своем припаркованном автомобиле, в него въехала другая машина, и люди в ней стали вести себя агрессивно. После этого Ягублу был задержан и доставлен в полицию. В МВД заявили, что он совершил ДТП и напал на семейную пару, и потому был задержан. Адвокат подверг сомнению достоверность обвинения. Активист назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" связала его арест с репрессивными мерами власти против оппозиции. 19 июня суд продлил срок ареста Ягублу еще на два месяца.

25 марта международная правозащитная организация Human Rights Watch резко осудила арест в Азербайджане члена партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу и призвала к его немедленному освобождению. С аналогичным призывом выступила и Amnesty International. Правозащитники признали Ягублу политзаключенным.

13 июля Тофигу Ягублу было предъявлено обвинение. "Ягублу отвергает обвинение и считает его сфальсифицированным по политическим мотивам", - сказал адвокат Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, защита также не согласна с обвинительным актом. "В деле много процессуальных нарушений. Несмотря на то, что Тофигу Ягублу не позволили пригласить адвоката по выбору, в деле написано, что он сам отказался от защитника. Все это является нарушением права на защиту. Сейчас считаю преждевременным раскрытие позиции и доводов защиты. В суде мы, конечно же, докажем невиновность Тофига Ягублу", - уверен адвокат.

Немат Керимли отметил, что дело будет рассматриваться в Низаминском районном суде. "Обычно рассмотрение должно начаться не позднее 15 дней после поступления дела. Но проблема в том, что до 20 июля в Баку действует жесткий карантинный режим, и судебные заседания проводятся только по неотложным делам, связанным с избранием меры пресечения", - сказал Керимли.

Дочь Ягублу также сообщила, что ее отец не считает себя виновным.

"В понедельник (13 июля) мы говорили с отцом по телефону. Он сохраняет бодрость духа и с нетерпением ждет суда, чтобы разоблачить фальсификацию уголовного дела. Под конец следствие нашло "дополнительных свидетелей" и даже "новые телесные повреждения" и "потерпевшего". Однако нет ни одного реального доказательства того, что отец причинил телесные повреждения потерпевшему. До приезда полиции отец вообще не выходил из машины. На суде версия следствия развалится как карточный домик. Отец сказал, что это дело сфальсифицировано больше, чем "Исмаиллинское дело", по которому его приговорили к пяти годам лишения свободы", - заявила Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Зампред партии "Мусават" Тофиг Ягублу и лидер движения "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов 17 марта 2014 года были приговорены к пяти и семи годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы в январе 2013 года. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".