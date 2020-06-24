Жителей Дагестана возмутило ограничение числа зрителей парада Победы

24 июня 2020, 13:52

Зрители сегодняшнего парада Победы проходили на площадь в Каспийске по спецпропускам. Каспийчане и махачкалинцы, которых не пустили на парад, раскритиковали организаторов.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Дагестана решили провести парад Победы, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе. Это встретило критику в Instagram. Пользователи соцсети заявили, что такие мероприятия во время эпидемии неуместны, и предложили властям тратить деньги на помощь тем, кто лишился дохода.

Дагестан находится на четвертом месте в России по числу умерших от коронавируса (360) и на восьмом - по количеству случаев заражения (7415). На сегодняшний день в республике продолжают болеть коронавирусом 1590 человек, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с парадом правоохранители оцепили сегодня утром проспект Ленина в районе центральной площади Каспийска. Машины на этом участке могли проехать только по спецпропускам. Для пешеходов были установлены рамки металлоискателей. Проход без пропуска или приглашения запрещен, заявили корреспонденту "Кавказского узла" силовики у одной из таких рамок.

Пропуск нужно было оформить заранее, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" два человека, присутствовавшие на параде. "Несколько дней назад мы подали заявку на присутствие на параде. У нас взяли анализ на коронавирус. Результатов нам не сообщили, но пропуск выдали. Думаю, если бы анализ показал наличие инфекции, то разрешение на вход не дали бы", - предположил один из зрителей. Он отметил, что посмотреть парад на площади могли немногие.

Житель Каспийска Джамал пришел на парад с маской и антисептиком. "Стараемся защититься от инфекции. Хотя сейчас многие не соблюдают мер предосторожности", - отметил он.

Каспийчанин считает, что проводить парад в год 75-летия Победы было необходимо. "У меня дедушка дошел до Берлина. Я восхищен тем мужеством, которые люди проявляли во время Великой Отечественной войны. Весь народ сплотился, и победил. Если бы не эта Победа, то нас бы не было бы, была бы совсем другая страна, культура. Поэтому важно отдать дань памяти погибшим", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Каспийска и Махачкалы, пришедшие на парад без пропусков, вынуждены были стоять за ограждением, откуда шествия почти не было видно. Многие открыто выражали недовольство. "Зачем тогда такой парад? Лучше пойдем на море", "А кто знал про пригласительные, где об этом оповещали?", "Для кого это все делается, если люди не видят?" - говорили в толпе.

"Нас не пропустили. Я живу здесь, рядом. Проводились репетиции, было интересно, но мы на них не ходили, так как планировали посетить непосредственно сам парад", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Каспийска Аминат, которая пришла на парад с маленьким ребенком. Она сказала, что считает проведение парада в этом году необходимым, и добавила, что у нее на войне погиб дед.

Жительница Махачкалы Мадина специально приехала в Каспийск, чтобы посмотреть парад. "День Победы всегда был для меня особым праздником. Я с собой взяла даже георгиевскую ленту. Но, к сожалению, попасть на само мероприятие не удалось, так как все закрыто", - посетовала она.

Махачкалинка отметила, что ограничения по коронавирусу ослаблены. "Народ уже освобождается от карантина. Дома никого не удержишь. И поэтому какая разница, пойдут они гулять в парк или на пляж, или будут присутствовать на параде?" - сказала она.

Один из сотрудников правоохранительных органов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что выслушал множество жалоб на организаторов парада. "Праздник плохо организован. Люди пришли посмотреть на парад, и все претензии за то, что приказано их не пропускать, пришлось выслушивать нам (силовикам). А мы в чем виноваты?" - отметил он.