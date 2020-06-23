Жители Ставрополя остались равнодушны к агитации за общенародное голосование

23 июня 2020, 00:33

Для привлечения жителей Ставрополя на голосование по конституционным поправкам привлекаются студенты, которые работают только для отчета, считают координаторы "Голоса" Екатерина Пономаренко и Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской. Опрошенные "Кавказским узлом" местные жители выразили безразличие к агитации и самому мероприятию.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов Северного Кавказа раскритиковали поправки. Жители Ставрополья сочли непрозрачной процедуру голосования за поправки в Конституцию. Они заявили, что голосовать на избирательных участках опасно в условиях эпидемии коронавируса, а разные форматы голосования не позволят наблюдателям контролировать процесс.

Голосование продлится семь дней - с 25 июня по 1 июля. В июне можно проголосовать не только в помещении, но и на свежем воздухе, сообщила 9 июня "Российская газета".

Для агитации жителей Ставрополя на голосование по конституционным поправкам активно привлекаются студенты, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" координатор движения "Голос" в Ставропольском крае Екатерина Пономаренко. По ее словам, она заметила агитационные точки в центре города.

"[Студенты] были одеты в футболки [с надписью] "волонтеры", информировали о всевозможных способах голосования, давали данные, когда и где оно пройдет", - рассказала Пономаренко.

Она также отметила, что студенты-агитаторы вели себя "безынициативно" и не проявляли стремления общаться с горожанами. За то время, пока она наблюдала за агитацией студентов, никто из местных жителей к ним не подошел, уточнила Пономаренко.

"[Студенты] стояли с пустыми лицами и такими же глазами, несмотря на то что мимо них проходило много людей: центр был заполнен людьми […] На [студентов] никто не смотрел, никто не проявил интереса. По-видимому, их туда поставили для видеоотчета, мол, люди стояли, работали, агитировали. И это был самый центр города", - заявила Пономаренко.

По поводу обязательного привлечения студентов к агитации под страхом отчисления в "Голос" никто не обращался, заметила она. "По моему мнению, это классическое использование административного ресурса: используют студентов от волонтерских организаций при вузах", - считает Пономаренко.

Она напомнила, что ранее, в январе 2018 года, на сайт "Карта нарушений на выборах", созданный движением в защиту прав избирателей "Голос", поступали жалобы о принуждении студентов ряда вузов "добровольно-принудительным способом" к сбору подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

На подобных информационных точках происходит агитация за принятие конституционных поправок, считает ставропольский активист Саад Ахмедгаджиев. "Не сомневаюсь, что студены [агитируют] из-за давления университетов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмедгаджиев.

Ставропольский активист Саад Ахмедгаджиев 16 июня провел одиночный пикет, на котором выступил против поправок в Конституцию. Выступлений против изменений в Конституцию в крае не было несколько месяцев, отметил политолог, главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин. Протестный потенциал на Ставрополье сейчас крайне низок, люди просто не будут участвовать в голосовании, считает координатор Центра гражданских инициатив СКФО Валерий Ледовской.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Ставрополя заявили, что видели информационные точки об общенародном голосовании, но реагируют на них с равнодушием. Домохозяйка из Ставрополя Наталия Горохова сообщила, что не заметила активности самих агитаторов. "Я лично особого внимания не обращаю [на подобную агитацию]. Очевидно, это студенты. Они вяло раздают какие-то бумажки прохожим, подавляющее большинство оказывается в ближайшей урне. Ко мне не обращались, буклеты не брала, не изучала. Агитаторы ко мне не подходили, вели себя скучно. На голосование не пойду, потому что примут поправки или нет - в моей скромной жизни ничего не изменится", - рассказала Горохова.

Менеджер туристической фирмы Светлана Курехина, находящаяся в декрете, рассказала, что подобные агитационные точки хаотично разбросаны по городу. От любой агитации женщина отказывается, сообщая, что не пойдет на выборы, "из-за опасности заразиться коронавирусом". "Идти голосовать – это опасно. Можно заразиться", - заявила Курехина, добавив, что не слышала о возможности проголосовать дома.

"Про функцию пригласить к себе человека с бюллетенем я не знала. Впрочем, это ничего не меняет. Я для себя решила, что голосование [по конституционным поправкам] смысла не имеет", - заключила жительница Ставрополя.

Работающий в сфере IT Сергей сказал, что проголосует на выборах. "Я приду на голосование и отдам свой голос против изменения Конституции, потому что обнуление сроков Путина – движение назад", - заявил местный житель.

Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Эксперты оценили эффективность агитационных акций в Ставрополе

Подобные информационные акции проводятся больше для отчетности перед руководством региона для последующей отчетности перед Москвой, нежели для получения реального воздействия на мнение граждан, считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"У студентов каникулы, их не нужно отрывать от работы, как это было бы нужно делать с бюджетниками. Студентам не нужно платить, и я думаю, что им не платят. Вероятно, это проштрафившиеся студенты, на которых висят хвосты по сессиям […] Подобные [акции] имеют небольшую эффективность. Важно присутствие символики на улицах городов, не более того", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

По его словам, агитация не направлена на информирование о сути поправок в Конституцию России. "Не думаю, что студенты идеологически поддерживают поправки. Начиная с того, что мало кто из граждан понимает суть поправок и последствия от их применения в комплексе", - считает Ледовской.

Он также отметил, что в ситуации, когда в регионе не снят режим повышенной готовности, не совсем правомочно проведение подобной публичной акции. "Данная акция не одиночная. На каждой [точке] по нескольку человек. Причём, судя по фото, масочный режим соблюдается не всеми участниками", - отметил Ледовской.

Агитаторы в Ставрополе ненавязчивы, а наибольший интерес к их деятельности привлекает пожилых людей, указал ставропольский политолог, главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин.

"Непонятно, кто именно заказчик [акций], кто согнал студентов. Маркировки на [агитационных точках] о том, стоит голосовать за поправки или против, нет. В основном, акции сосредоточены в центре Ставрополя. Лично ко мне навязчиво никто не лез, не приставал. Но видел, что к агитаторам подходили люди пожилого возраста, интересовались, слушали", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Чаблин.

Эксперт не слышал, чтобы кому-то из студентов угрожали отчислением за отказ в участии в агитации. "Чтобы угрожали, такого не слышал. Честно говоря, громких событий в связи с голосованием вообще нет", - заключил Чаблин.

В администрации Ставрополя корреспонденту "Кавказского узла" относительно акций в комментариях отказали.

Напомним, 11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. 17 марта Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по пакету конституционных поправок, однако голосование было перенесено на неопределенный срок из-за угрозы эпидемии. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".