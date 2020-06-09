Конфликт в Югре обозначил угрозы для Кадырова

09 июня 2020, 01:55

Обращение мэра Лянтора к Адаму Делимханову по поводу конфликта с местным бизнесменом повлечет непубличную реакцию Рамзана Кадырова, считает сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Острый конфликт с участием чеченцев в Югре ударит по позициям Кадырова и даст аргументы его противникам, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

"Кавказский узел" писал, что глава города Лянтор (ХМАО-Югра) Сергей Махиня попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова остановить местного предпринимателя, Ису Абдулвахабова, который, по словам мэра, перешел к мести за судебную тяжбу чиновников с ним. Сын бизнесмена назвал эти обвинения беспочвенными.

Со слов мэра Лянтора, бизнесмен проводил строительные работы вопреки запретам Сургутского районного суда. Есть претензии у главы города и к другим объектам, с которыми, так или иначе, связан Абдулвахабов. Адам Делимханов и Рамзан Кадыров по состоянию на 1.00 мск 9 июня не прокомментировали видеообращение Сергея Махини на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram.

Обращение мэра Лянтора к Кадырову и Делимханову свидетельствует о том, что за спиной его оппонента «стоит влиятельная группа людей», считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. По словам Ярлыкапова, в ином случае мэру хватило бы полномочий и рычагов для самостоятельного разрешения всех вопросов, - бизнесмен, владеющий ресторанами и недвижимостью, сам заинтересован ладить с местными властями.

«История явно многослойная, имеются недоговорки. Скорее всего, за спиной Абдулвахабова стоит некая влиятельная сеть, в одиночку человек так действовать не станет. Сеть может быть криминальной, исламской, деловой или родственной, но, судя по обращению к чеченскому руководству, в данном случае сеть имеет отношение к «кадыровцам», - сказал «Кавказскому узлу» Ярлыкапов.

Обращение к Делимханову может быть продиктовано тем, что мэру Лянтора известно о наличии неких связей Абдулвахабова и его сети с Делимхановым. «Мэр не раскрывает подробностей и обращается к Делимханову и Кадырову с позиции просто гражданина, а не чиновника. Делимханов, очевидно, не последняя личность в сети», - считает Ярлыкапов.

Реакция из Чечни обязательно последует, но вряд ли будет публичной, полагает востоковед. «Общение ведется неформально, а значит и реакция будет такой же. Публичный игнор не означает отсутствие ответа», - заключил Ярлыкапов.

Ханты-Мансийский автономный округ - регион, где добываются углеводороды, что делает его интересным для различных влиятельных группировок и структур, обратил внимание руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

«Обращение можно интерпретировать как слабость мэра, но последствия могут быть очень серьезными: в случае если от Кадырова не поступит реакции, конфликт между чеченским бизнесменом и главной Лянтора может перейти на федеральный уровень. Очевидно, что для Мишустина, а также ряда силовиков, в Кадырове нет ничего святого, и несвоевременная, неадекватная реакция чеченского главы будет использована для его дискредитации перед Путиным, так как всплывший конфликт негативно отразится и на его репутации, что президенту совсем не на руку перед голосованием по Конституции», - объяснил он.

По словам Малашенко, отсутствие какой-либо реакции со стороны Кадырова на этот сигнал может сказаться на его позициях.

«Без реакции Кадырова конфликт может перерасти во вторую Кондопогу: начнется кампания против чеченцев и городские проблемы будут ассоциировать прежде всего с федеральной властью, президентом. На месте Кадырова пасовать и делать вид, что ничего не происходит – создать повод показать себя тем, кто его не любит. Очевидно, что местный народ раздражен, раз на записи речь идет не только о мэре. Очевидно, наглое поведение и безнаказанность не по душе и местным, и вахтовикам. Раскрутить тему радикализма и терроризма будет легко», - заявил «Кавказскому узлу» Малашенко.

В 2006 году драка между выходцами из Чечни и местными жителями привела к массовым беспорядкам в карельском городе Кондопога. Рамзан Кадыров, на тот момент премьер-министр Чечни, тогда возложил ответственность за случившееся на местные власти - он заявлял об "античеченских и антикавказских" настроениях в Карелии и ультимативно предлагал властям республики установить порядок в регионе. "Если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло", - цитировала его "Газета.Ру" в материале "Кадыров устроит карельский погром".

Обращение мэра Лянтора к Делимханову, а не Кадырову напрямую, может быть продиктовано опасениями, что Абдулвахабов окажется родственником или ставленником самого главы Чечни, считает Малашенко.

В городах Югры действуют достаточно крупные чеченские диаспоры, имеющие рычаги влияния на местную власть – исполнительную, законодательную, судебную, отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

«В подобных городах чеченская диаспора может иметь серьезную силу, сопоставимую с силами местного МВД. На них надавить не просто. Мне не кажется, что Абдулвахабов имеет отношение к «кадыровцам». По крайней мере, не обязательно к ним. Это могут быть и самостоятельные чеченцы, те кто укоренился – из «местной тусовки», - рассказал «Кавказскому узлу» Рощин.

Делимханов очень близок к Кадырову, чем и объясняется непрямое обращение к главе Чечни, считает Рощин. Он также полагает, что сам факт обращения Сергея Махини к Кадырову на имидже последнего никак не скажется.

Реакция Кадырова на инциденты с участием чеченцев

Рамзан Кадыров ранее неоднократно реагировал на резонансные конфликты с участием выходцев из Чечни. Так, в марте 2019 года Рамзан Кадыров потребовал от уроженца Чечни Муслима Джамбекова, скрывшегося с места ДТП в Москве, "не позорить свой род" и явиться в полицию. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль.

Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, указали после инцидента с Джамбековым активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Кадыров потребовал публичных извинений от этого чеченца и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь имени Ахмата Кадырова" появилось видео, на котором молодой человек - Турпал Хасиев - извиняется за свой поступок.

Правозащитники тогда заявили, что Кадыров необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

В 2012 году Кадыров уволил с должности заместителя полпреда республики при президенте РФ Тамерлана Мингаева. Основанием для отставки чиновника стал инцидент возле ТЦ "Европейский", участниками которого были жена и сын Мингаева - они устроили потасовку с представителями движения "СтопХам", видео с места происшествия попало в интернет.

"Отставка связана с некорректным поведением его супруги Мадины Мингаевой. Я возмущен разговором Мингаевой. Это не язык чеченской женщины, чеченской матери. Это вульгарный язык. Она вела себя исключительно недостойным образом", - заявил тогда Кадыров.