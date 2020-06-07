Осетинская певица прооперирована после стычки с судебными приставами

07 июня 2020, 11:49

Врачи в Беслане прооперировали Саломею Плиеву, которая получила травму во время стычки с приставами в здании Верховного суда Северной Осетии. Певица, заподозренная в нападении на представителей власти, утверждает, что, напротив, стала жертвой избиения.

5 июня заслуженной артистке Северной Осетии Саломее Плиевой была проведена в Беслане операция на коленном суставе, травмированном в здании Верховного суда республики. По словам певицы, она была избита судебными приставами, после чего в отношении нее самой было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти, сообщила Саломея Плиева корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент произошел 19 февраля, когда Саломея Плиева, которая является сотрудницей правозащитной организации «Дон», пришла на заседание в качестве общественного защитника жителя Северной Осетии Давида Албегова, осужденного по делу о мошенничестве, вместе с матерью осужденного Ритой Албеговой.

По версии Плиевой, судебные приставы помешали их участию в рассмотрении жалобы на действия и бездействие прокурора, а попытка разобраться в причинах их действий закончилась конфликтом. Во время конфликта, по словам Плиевой, пристав Марина Царикаева нанесла ей удар в грудь и по лицу, а пристав Маргиев, применив к ней спецприем, бросив на пол, после чего наступил на уже вывихнутую ногу, чтобы Плиева разжала руку с телефоном, на который снимала происходящее. Певица получила травму колена с разрывом связок и повреждением мениска.

"После они [взяли] наши телефоны и в помещении судебных приставов удалили все видеозаписи произошедшего, а также все мои медиафайлы", - изложила свою версию Саломея Плиева.

Саломея (Светлана) Плиева - заслуженная артистка Северной Осетии, окончила ГИТИС им.Луначарского, лауреат фестиваля блюзовых певиц 1996 г. (Москва). Отец – режиссер кино и ТВ Лео Плиев, дед – народный поэт Северной Осетии, поэт-драматург Гриш Плиев, бабушка – народная артистка Северной Осетии Афасса Дзугкоева.

Мировой суд рассмотрел административный материал в отсутствие Плиевой

5 июня мировой судья судебного участка № 16 Ленинского райсуда Владикавказа в отсутствие Саломеи Плиевой рассмотрел административные материалы о нарушении общественного порядка в здании Верховного суда 19 февраля.

Плиева предполагает, что административный материал был составлен задним числом, чтобы обосновать действия приставов. "Этим они пытались узаконить свои действия по недопуску нас в здание суда, заявив позже, что причиной недопуска был ранее составленный приставом Царикаевой протокол о том, что мы нарушали общественный порядок в суде. [...] Судебные приставы, согласно закона об исполнительном производстве, могли нас не допустить лишь в случае, если мы были вооружены и несли опасность. Приставы не огласили, что именно мы нарушаем, пытаясь войти в здание суда для подачи заявления. [...] А спустя еще шесть дней пристав Царикаева подала заявление в СКР о побоях, что, по моему мнению, является свидетельством того, что никаких побоев у нее не было, а ее действия продиктованы тактикой защиты от возможного обвинения", - сказала Саломея Плиева.

Она рассказала, что многократно сообщала суду о невозможности участия в заседаниях в связи с операцией на ноге и попросила перенести заседание. "При этом я ходатайствовала против прекращения производства по делу об административном правонарушении за истечением срока и просила рассмотреть дело по существу, изучив полную аудиозапись, предоставленную мною, и истребовав видеозапись из [...] уголовного дела в отношении меня, в подтверждение, что протокол в отношении меня и Албеговой не составлялся, так как пристав Царикаева ни разу даже не подошла ко мне. Протокол в отношении меня я до сих пор не видела", - рассказала Саломея Плиева.

Как сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Рита Албегова, материалы в отношении нее были рассмотрены 5 июня несмотря на отсутствие ее адвоката, главного свидетеля Плиевой и ходатайство о переносе дела.

«У нас проходила очная ставка по уголовному делу 4 июня, где присутствовали приставы Маргиев и Царикаева, и последняя утверждала, что составила протокол об административном нарушении, опросила нас, предупредила об ответственности. Этого ничего не было и, доказательством тому может стать видео с камер наблюдения в суде», - сказала Албегова.

Следствие сочло убедительной версию приставов о нападении Плиевой

26 марта следователем Иристонского межрайонного следственного отдела СКР по Владикавказу в отношении Саломеи Плиевой было возбуждено уголовное дело.

Как говорится в постановлении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», поводом для возбуждения уголовного дела стало "сообщение приставом Царикаевой М.А. о применении в отношении нее насилия Саломеей Плиевой, зарегистрированное в книге учета совершенных преступлений Иристонского следственного отдела по г. Владикавказ 25 февраля".

Следствие утверждает о наличии в сообщении Царикаевой "достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Плиевой признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти. - Прим. «Кавказского узла»)".

Согласно постановлению о возбуждении дела, 19 февраля судебный пристав Маргиев запретил проход в здание суда Плиевой, «всем видом демонстрировавшей пренебрежение к установленным правилам поддержания общественного порядка в помещении данного суда, а также желание продолжить нарушать в нем общественный порядок, за что незадолго до этого в отношении нее судебным приставом по ОУПДС Царикаевой М.А. был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. - Прим. «Кавказского узла»). [...] На законные требования судебных приставов Маргиева Г.Г. и Царикаевой М.А. прекратить нарушать установленный порядок, достоверно осознавая, что перед ней находятся представители власти в форменном обмундировании, желая воспрепятствовать их законной деятельности [Плиева] умышленно нанесла не менее трех ударов кулаком в область головы Царикаевой М.А., причинив последней физическую боль и телесные повреждения в виде припухлостей мягких тканей головы, не причинившие вреда здоровью. Противоправная деятельность Плиевой С.Л. была пресечена решительными действиями Маргиева Г.Г., который применил к Плиевой С.Л. физическую силу, уложив последнюю на землю и ограничив ее в движении, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах»", - изложило свою версию следствие.

Плиева потребовала расследовать инцидент за пределами Северной Осетии

Согласно заключению Бюро судмедэкспертизы, здоровью Плиевой причинен вред средней степени тяжести, однако по ее и Албеговой заявлениям в отношении приставов вынесен отказ о возбуждении уголовного дела.

Саломея Плиева убеждена, что отказ необоснован. В жалобе в прокуратуру Иристонского района Владикавказа Плиева указала, что в постановлении районного прокурора, который 28 мая признал законным отказ следователя Гацалова возбудить дело, не были указаны конкретные доводы ее жалобы и, соответственно, им не была дана правовая оценка.

«Так, например, было признано законным то, что не опросив меня фактически, Гацалов С.А. указал сведения, которые мной ему не предоставлялись. В связи с тем, что по моему ходатайству на имя Гацалова об ознакомлении меня с содержанием моих объяснений им не было вынесено решения, я просила прокуратуру указать дату, когда я, по их мнению, была опрошена Гацаловым С.А. фактически. Также я настаиваю на полной сверке содержания якобы моих объяснений с тем, что указано в постановлении Гацалова С.А. от 25 марта, тогда как подобного текста мной нигде не излагалось и подписи под подобным текстом не ставились. [...] Также я настаиваю на указании причины, по которой факт несоставления в отношении меня протокола по КоАП приставом Царикаевой М.А., зафиксированный на видеозаписи, не был отражен в постановлении, которое прокурором при таких обстоятельствах признано законным", - говорится в жалобе Плиевой в прокуратуру.

Плиева также заявила отвод следователям Северной Осетии, пояснив, что не доверяет им. Она добивается, чтобы инцидент в суде рассматривался не в республике. "Потому что ВС РСО-Алания свою позицию проявил 19 февраля, они [...] выпустили пресс-релиз через блогеров республики, где меня назначили виновной в инциденте... Выше ВС у нас ничего нет. Каким образом любой следователь может сделать обратный вывод?" – сказала Саломея Плиева.

В релизе, опубликованном пресс-службой Верховного суда Северной Осетии, говорится, что Плиева сама виновата в случившемся, сообщило 30 мая "Кавказ.Реалии". "Она опоздала на процесс, назвалась представителем одной из сторон. А вскоре устроила дебош. В ситуацию вынуждены были вмешаться судебные приставы, а когда дело дошло до рукоприкладства с ее стороны, они вызвали дежурный наряд полиции", - процитировало пресс-релиз издание.

Албегова опровергает версию следствия

По словам Риты Албеговой, 4 июня она участвовала в очной ставке в рамках уголовного дела, на которой Маргиеву задали вопрос, был ли на нем 19 февраля бронежилет, опознавательный значок, представился ли он. "Он подтвердил и сказал, что на нем был еще и тулуп. На вопрос адвоката, как он чувствовал боль через бронежилет и тулуп, - он, не долго думая, заявил, что чувствовал. Царикаева утверждает, что Саломея ее ударила, но этого не было, Маргиев ее сходу повалил", - рассказала Албегова.

Несмотря на имеющиеся в материалах уголовного дела Плиевой медицинские документы, подтверждающие полученный ею тяжкий вред здоровью и лечение, следователи 20 мая объявили Саломею в розыск, а ее принудительный привод был поручен 21 мая офицеру МВД Кузьминову.

Кузьминов встретил Плиеву на выходе из поликлиники, которую она посещает для продления больничного, и, увидев ее физическое состояние и подтверждающие лечение документы, не стал "рисковать ее здоровьем и обеспечивать ее принудительный привод", говорится в сообщении в МВД России, в котором Плиева выражает благодарность руководству МВД республики и офицеру Кузьминову "за объективное изучение обстоятельств ее дела".

Коллега Плиевой высказался в ее поддержку

Руководитель правозащитной организации «Дон» Николай Цирихати рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что их центр работает уже около восьми лет. "Также мы занимаемся вопросом сохранения родного языка, экологическими проблемами. Мы зарегистрированы Минюстом РСО-Алания. Саломея Плиева имеет доверенность от нашей организации и занимается соблюдением прав человека, формированием у людей правовых знаний, построением гражданского общества. У нее активная гражданская позиция, мы давно знакомы, как с человеком, артисткой, она судилась за квартиру своего деда, народного поэта Северной Осетии Гриша Плиева", - рассказал Николай Цирихати корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент, который произошел в Верховном суде, правозащитник охарактеризовал как "обычную практику работы правоохранительной системы у нас в Осетии". "Поскольку возбуждено дело - якобы, это она избила - я направил в СКР и Генпрокуратуру письмо от центра «Дон» с целью защитить ее права", - рассказал Цирихати.

В управлении Федеральной службы судебных приставов по РСО-Алания корреспонденту «Кавказского узла» комментировать инцидент с певицей Саломеей не стали, сославшись на то, что пресс-служба Верховного суда республики уже прокомментировала происшествие.

Не смогли сообщить корреспонденту «Кавказского узла» информацию об итогах рассмотрения мировым судом 16-го участка материалов об административном правонарушении в отношении Плиевой и в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии сославшись на отсутствие связи с судебным участком.

В самом мировом суде 16-го участка Ленинского райсуда Владикавказа корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что комментировать состоявшееся 5 июня рассмотрение административного дела «не собираются».