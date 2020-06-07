Центральная мечеть в Назрани. Стоп-кадр видео https://youtu.be/TlSHcqhKIIs

07 июня 2020, 07:26

Муфтият Ингушетии анонсировал открытие мечетей

Духовенство Ингушетии запланировало возобновление коллективных пятничных молитв с 12 июня при условии сохранения стабильной эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусом, заявил исполняющий обязанности муфтия республики Магомед Хаштыров.

Как писал "Кавказский узел", ранее предложение Духовного управления мусульман России открыть мечети с 1 июня не нашло поддержки у опрошенных "Кавказским узлом" верующих Дагестана и Ингушетии. Они считают, что не стоит надеяться на соблюдение мер безопасности посетителями мечетей. Имамы махачкалинских мечетей предпочли дождаться заключения эпидемиологов.

Мусульмане юга России из-за эпидемии коронавируса отказались от коллективных молитв в Рамадан. В ряде регионов Северного Кавказа ограничено посещение мечетей, духовенство Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кубани, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставрополья, призвало верующих отпраздновать Ураза-байрам дома. Представители муфтиятов регионов Северного Кавказа и влиятельные имамы также заявили, что в условиях эпидемии верующие должны соблюдать требования по самоизоляции, в том числе и в священные для мусульман праздники.

"В регионе стабилизируется обстановка с коронавирусом, и в связи с этим мы намерены первую коллективную молитву провести в следующую пятницу, 12 июня", - написала  6 июня со ссылкой на исполняющего обязанности муфтия республики Магомеда Хаштырова интернет-газета "Ингушетия". Коллективная молитва состоится, если не произойдет ухудшение эпидситуации, отметил он.

Хаштыров заверил, что при открытии мечетей будут учтены рекомендации Роспотребнадзора, а молитвы пройдут при соблюдении всех мер предосторожности.

Общее число зараженных коронавирусом в Ингушетии к 6 июня составило 2317, 61 пациент умер, 814 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, с предложением разрешить коллективные молитвы в мечетях с участием прихожан в регионах выступило 29 мая Духовное управление мусульман России. "Во многих регионах России планируется поэтапное смягчение ограничений из-за пандемии, Духовное управление мусульман Российской Федерации считает целесообразным для мусульманских организаций в своей юрисдикции постепенное снятие ограничений на коллективные богослужения с 1 июня", - цитирует 31 мая письмо за подписью первого замглавы ДУМ РФ Дамира Мухетдинова РИА "Новости".

"Кавказский узел" также сообщал, что ранее Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии исключило возможность возобновления коллективных молитв в мечетях республики, поскольку эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. Верующие заявили, что с пониманием относятся к решению муфтията. Муфтият Чечни, напротив, с 1 июня снял запрет на коллективные пятничные молитвы в крупных мечетях городов и райцентров. Избирательное открытие мечетей выглядит нелогичным, указали пользователи Instagram и местные жители.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Масочный режим введен в Ингушетии", "На Ставрополье 20 пациентов с COVID-2019 находятся в тяжелом состоянии", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии".

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