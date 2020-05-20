Владимир Ращупкин. Фото пресс-службы администрации Азова. https://srb62.ru/2019/09/27/glavoj-administratsii-azova-ostalsya-vladimir-rashhupkin/

20 мая 2020, 07:22

Мэр Азова заподозрен в превышении полномочий

Глава администрации Азова необоснованно передал в частную собственность земельный участок, на котором в итоге построен коттеджный поселок, озвучило 19 мая свою версию следствие.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 мая источники в правоохранительных органах сообщили о задержании главы администрации Азова Владимира Ращупкина по подозрению в махинациях с земельным участком площадью 20 гектаров.

Следственное управление Следкома по Ростовской области подтвердило задержание мэра. "Возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Азова Ростовской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", – сообщило 19 мая на своем сайте местное управление Следкома.

Часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ предусматривает до 10 лет заключения.

По версии следствия, в 2018 году  подозреваемый издал постановление о передаче в собственность физлицу земельного участка площадью 17 гектаров. После чего этот участок был разделен на новые участки, на них были построены дома, а на всей площади возник коттеджный поселок, сообщила на своем сайте 19 мая прокуратура Ростовской области.

В горсуд Азова направлено заявление о признании недействительными схемы расположения земельных участков и их передачу в частную собственность. Также признать недействительными 24 сделки, совершенных в рамках передачи участка физлицу и признать незаконной куплю-продажу более мелких участков и об исключении сведений об их образовании из госреестра недвижимости, отметила прокуратура.

От представителей заподозренного в превышении полномочий или его представителей комментариев не поступало. По состоянию на 07.20 мск на сайте администрации Азова комментариев о задержании главы города нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Владимир Ращупкин возглавил администрацию Азова 25 января 2016 года. До этого он работал заместителем главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, а ранее возглавлял городской МФЦ.

Примечание:

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