Источники сообщили о задержании главы администрации Азова

19 мая 2020, 15:57

Азовские следователи занялись делом о махинациях с муниципальной землей, отданной под коттеджный поселок, задержан мэр города, заявили сегодня источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Ращупкин возглавил администрацию Азова 25 января 2016 года. До этого он работал заместителем главы администрации Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям, а ранее возглавлял городской МФЦ.

Сегодня утром был задержан глава администрации Азова Владимир Ращупкин, сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона ТАСС.

Статья 286 Уголовного кодекса России предусматривает до 10 лет заключения.

Наряду с задержанием Ращупкина в мэрии Азова прошли обыски, связанные со строительством коттеджного поселка в Петровском парке. "Следователей заинтересовал тот факт, что участок площадью в 20 гектар был продан всего за несколько сотен тысяч рублей", – процитировало слова источника в правоохранительных органах интернет-издание "Блокнот-Ростов". Муниципальный земельный участок, который относился к зоне городских лесов, сначала был сдан в аренду, а затем продан безработной горожанке, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах говорится в сегодняшней публикации ростовского издания 1RnD.

Площадь застройки коттеджного поселка "Петровский парк" - 150 000 кв. метров. В поселке на 160 участков, сообщается на сайте "Петровского парка".

К 15.57 мск 19 мая на сайтах прокуратуры Ростовской области, регионального управления Следкома, а также администрации Азова не появилось информации о задержании Владимира Ращупкина.