Дагестанские активисты собрали 60 тысяч на средства защиты для врачей

23 апреля 2020, 09:52

Из запланированных 200 тысяч рублей на покупку средств защиты для медработников собрано 60 тысяч, большинство людей жертвуют небольшие суммы, рассказал 22 апреля инициатор акции, руководитель организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля стало известно, что после обращения врача Кизилюртовской станции скорой помощи организация «Монитор пациента» призвала местных жителей и активистов присоединиться к сбору 200 тысяч рублей на покупку средств защиты для медработников. Чиновники пытаются решить проблему заявкой на дополнительную поставку респираторов и защитных костюмов, отчитался Минздрав Дагестана.

К 22 апреля в регионах СКФО насчитывалось 1963 пациента с коронавирусом, Дагестан, где инфицировано 417 человек, лидировал среди северокавказских регионов по этому показателю. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По состоянию на 22 апреля на средства защиты для врачей собрано около 60 тысяч рублей рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель организации «Монитора пациента» Зияутдин Увайсов. "Один человек отправил 30 тысяч, остальные - по 100-200 рублей", - сообщил правозащитник, добавив, что не располагает данными о том, частные лица или предприниматели перечисляют деньги.

По данным Увайсова, в большинстве медучреждений республики не хватает средств защиты для персонала. "Немного лучше ситуация в специализированных стационарах", - уточнил он.

4 апреля РГВК «Дагестан» сообщила о том, что из резервного фонда правительства России Дагестану выделено более 400 миллионов рублей на приобретение более 170 аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, защитных медицинских костюмов, бронхоскопов "и многого другого". Все деньги на оснащение и переоснащение инфекционных стационар уже распределены между медицинскими организациями, уточнила телекомпания.

Врачи многих медучреждений обращались в «Монитор пациента» с жалобами на нехватку средств защиты, но практически все они не хотят официально обращаться и называть свои данные, подчеркнул Зияутдин Увайсов.

Даже если сейчас оформить заявку на покупку средств защиты для медработников, то они будут поставлены не раньше июня, поскольку сейчас сертифицированных средств защиты в наличии нет, считает Увайсов. За наличный расчет медицинские госучреждения не могут приобретать у частных компаний средства защиты, так как это незаконно, пояснил он. "Пока единственный выход – врач на свои деньги может где-то купить хороший набор средств защиты примерно за 10 тысяч рублей", - констатировал правозащитник.

Врач одной из больниц Махачкалы подтвердил 22 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что в медучреждении не хватает средств защиты для персонала, но отказался назвать свое имя и место работы.

Махачкалинец Руслан рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что перевел на счет для закупки средств защиты для врачей 200 рублей. "Конечно, это мало, но я сейчас не работаю, в семье нелегкая ситуация. Но раз государство не помогает, люди должны оказать помощь. Ведь врачи круглосуточно спасают больных", - пояснил мужчина.

Жительница Дагестана Зарема Алиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что не слышала о сборе средств. "Но я обязательно перечислю деньги. У меня родственница медсестра, сама работает день и ночь, стыдно, что власти не могут обеспечить персонал всем необходимым для защиты", - сказала Зарема Алиева.

Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Минздрав Дагестана пока не ответил на запрос «Кавказского узла» с просьбой предоставить информацию о наличии или нехватке средств защиты медперсонала в больницах. При этом 22 апреля на сайте министерства опубликован отчет о визите министра Джамалудина Гаджиибрагимова в ЦРБ Унцукульского района. Там, согласно публикации, "в наличии 170 противочумных костюмов для врачей, причем 40 из них закупили для медиков меценаты".

Министр посетил и Хасавюртовскую ЦГБ, отмечается в сообщении. "Врачи обеспечены многоразовыми защитными костюмами - около 400 наборов. Еще 300 обещали закупить меценаты", - сообщила пресс-служба Минздрава.

"Монитор пациента" предложил ввести в Дагестане карантин

"Монитор пациент" направил в дагестанское управление Роспотребнадзора письмо с предложением ввести в Дагестане карантин в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19, сообщил Зияутдин Увайсов.

"Считаем, что введение карантина является обязательным для предотвращения распространения данной инфекции, и просим ввести ограничительные мероприятия (карантин) на всей территории Республики Дагестан", - говорится в адресованном главе управления Николаю Павлову письме, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В своем обращении Увайсов выразил опасение, что число зараженных коронавирусом в Дагестане "увеличивается в геометрической прогрессии, и через несколько недель можно будет увидеть тысячи больных".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".