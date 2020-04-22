Дагестан лидирует по числу инфицированных коронавирусом на Северном Кавказе

22 апреля 2020, 21:08

К утру 22 апреля в регионах СКФО насчитывалось 1963 пациента с коронавирусом, рост за последние сутки составил 216. Дагестан, где инфицировано 417 человек, лидирует среди северокавказских регионов по этому показателю.

Как писал "Кавказский узел", первый в Дагестане случай инфицирования коронавирусом был зафиксирован 27 марта. Общее число заражений к 21 апреля составило 371 (прирост за сутки – 40 человек). В числе заболевших вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов, который, по данным местных СМИ, в тяжелом состоянии помещен в реанимацию.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Суточный прирост числа инфицированных в регионах СКФО составил 216 человек, а всего к утру 22 апреля на Северном Кавказе насчитывалось 1963 пациента с коронавирусом, следует из данных на 10.35 мск 22 апреля на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф" и информации на сайте Роспотребнадзора, опубликованной сегодня в 11.00 мск.

При этом прирост числа инфицированных коронавирусом за последние сутки в Дагестане составил 46 человек, а общее число зараженных выросло до 417. Дагестан находится на 10-м месте по общему числу инфицированных по России и на 13-м месте в стране по числу подтвержденных тестов на COVID-19 за сутки. Всего за последние сутки в России число инфицированных увеличилось на 5236 и составило 57999.

Среди регионов СКФО Дагестан занимает первое место по обоим показателям. Второе место среди северокавказских регионов по числу инфицированных занимает Ингушетия (общее количество – 397 человек, суточный прирост – 43 человека). Следом идут Чечня (323 случая заражения, суточный прирост – 20), Ставропольский край (277 и 11 соответственно), Северная Осетия (211 и 34) и Кабардино-Балкария (193 и 23) . Меньше всего инфицированных коронавирусом в Карачаево-Черкесии, здесь 145 случаев заражения, из них 34 – за последние сутки.

Напомним, первым регионом на Северном Кавказе, где у местного жителя был подтвержден коронавирус, стал Ставропольский край, это произошло 19 марта. 21 марта первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в Кабардино-Балкарии. 24 марта положительных тестах на коронавирус у трех пациентов сообщили власти Чечни. 1 апреля первые два случая заражения коронавирусом были выявлены в Северной Осетии. 3 апреля стало известно о первом больном коронавирусом в Ингушетии. 5 апреля в Карачаево-Черкесии были выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".