Врачи в Чечне назвали критическим состояние пяти пациентов с COVID-19

18 апреля 2020, 14:14

Пять из 175 заразившихся коронавирусом в Чечне подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, еще 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, рассказали в Минздраве республики.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля в Чечне было зарегистрировано 175 случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов выздоровели, умерли пятеро, сообщил Роспотребнадзор.

В конце марта в Чечне начались рейды силовиков, следящих за соблюдением карантина, а с 13 апреля людям запрещено покидать дома без спецпропуска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

60 из 175 случаев заражения были зарегистрированы 17 апреля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни. "Общее число больных, у которых подтвердились тесты на наличие коронавирусной инфекции, на сегодняшний день составляет 175 человек. За истекшие сутки число больных коронавирусом у нас выросло на 60 человек. Состояние пяти из них оценивается как критическое, больные подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Еще 14 человек в тяжелом состоянии", - рассказала сотрудница министерства.

По ее словам, зараженные коронавирусом размещены в трех медучреждениях Грозного - городских клинических больницах №№ 3, 4 и 5, где "созданы все необходимые условия" для наблюдения и лечения таких пациентов. "Количество смертельных случаев от коронавируса у нас на прежнем уровне – пять человек. 18 больных готовятся к выписке", - сказала она.

По словам другого представителя Минздрава, основным очагом распространения коронавирусной инфекции в республике считается селение Новые Атаги, где прошли массовые поминки по Ахмеду Гараеву. "Из общего числа выявленных больных 26 человек - это те, кто присутствовал на тезете (поминках) у Гараевых в Новых Атагах", - сказал сотрудник Минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

Жителям селения Новые Атаги Шалинского района запрещено выходить на улицу, на въездах в населенный пункт и выездах из него выставлены посты полиции, сообщили 13 апреля сельчане. Рамзан Кадыров ранее подверг критике участников массовых поминок и потребовал от подчиненных ужесточить наказание за нарушение карантина.

В селе Новые Атаги по-прежнему действует жесткий режим карантина, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Иса. "Карантин у нас действует, продлится как минимум еще неделю, как нам сказали. Выходить из домов категорически запрещается, за пределы села не выпускают. Кварталы, где проживают Гараевы, под постоянным контролем и наблюдением, там целые улицы на карантине. Еду и все необходимое им доставляют родственники и волонтеры, но никого в дома не пускают. Все надо оставлять на улице, и потом кто-то из домашних это заносит внутрь", - рассказал Иса.

Родственникам разрешено общаться с заболевшими только по телефону, сообщил житель села Магомед. "Тех, у кого выявили коронавирус, везут в Грозный, там несколько больниц под это выделено. Доступа к ним никакого нет, ни продукты не передать, ни что-либо еще. Единственное, можно связываться по телефону", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса власти Чечни ввели целый ряд жестких ограничений. В республике фактически действует комендантский час - с 20 часов вечера и до 8 часов утра, при этом время на посещение продуктовых магазинов и аптек ограничено двумя часами в день, не более трех раз в неделю.

Кроме того, 17 апреля глава Чечни объявил о полном запрете покидать дома в выходные дни 18 и 19 апреля. Ранее Кадыров предложил отправлять нарушителей карантинного режима на принудительные хозяйственные работы, а также изымать машины у автовладельцев, не соблюдающих установленные ограничения. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".