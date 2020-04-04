Житель Дагестана наказан за публикацию в соцсети

04 апреля 2020, 17:36

Суд решил оштрафовать жителя Дагестана, продемонстрировавшего символику экстремистской организации в соцсети, сообщила прокуратура 3 апреля.

По данным ведомства, житель села Терекли-Мектеб Ногайского района на своей странице в одной из социальных сетей разместил изображение флага террористической организации, деятельность которой в России запрещена.

Прокуратура возбудила административное производство по ч. 1 ст. 20.3 КоАП России (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации). "По результатам его рассмотрения Ногайским районным судом правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа", - сказано в сообщении, опубликованном 3 апреля на сайте ведомства.

Сумму штрафа не уточняется. Максимальный штраф, предусмотренный частью 1 статьи 20.3 КоАП России, - две тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте суд назначил штраф жителю Сулейман-Стальского района, обвиненному в публичном демонстрировании символики экстремистской организации.