Задержан подозреваемый в утечке оперативного видео в Ингушетии

01 марта 2020, 10:12

Житель Ингушетии заподозрен в утечке оперативного видео, после которого была убита попавшая в кадр женщина.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили дело о нарушении неприкосновенности частной жизни в связи с убийством девушки, попавшей на кадры оперативной съемки в Ингушетии. 27 февраля запрос на имя главы Следкома России направила депутат Госдумы России Оксана Пушкина с требованием отчитаться о расследовании утечки оперативного видео. Она также призвала религиозных деятелей и руководство кавказских регионов категорически осудить "убийства чести". Правозащитники настаивают, чтобы дело об утечке оперативного видео должно быть расследовано по статье о халатности.

Жертвами "убийств чести" на Кавказе становятся женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат. Термин "убийство чести", хотя и является общепринятым, не совсем точен, так как возвеличивает убийц, отмечается в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Убийства чести" на Северном Кавказе".

32-летний житель Ингушетии задержан по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения, сообщило 29 февраля на своем сайте следственное управление Следственного комитета по Ингушетии на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, он разместил в интернете видеозапись, которую сделал сотрудник полиции 6 февраля. На ней запечатлены обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий по задержанию находившегося в федеральном розыске местного жителя, сообщили следователи.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, отмечается в сообщении.

Напомним, после попытки задержания Исы Альтемирова, подозреваемого в причастности к группе шантажистов, в Интернете появилось снятое оперативниками видео. Девушка, попавшая в кадр, была убита на следующий день. По данным силовиков, в убийстве признался ее брат, который заявил, что сестра опозорила честь семьи.

Комментариев от задержанного или его представителей относительно версии следствия не поступало.