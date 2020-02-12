Власти отправили оппозиционеров протестовать в пригород Баку

12 февраля 2020, 21:11

Исполнительная власть Баку ответила отказом на уведомление организаторов митинга в центре Баку, несогласных с результатами парламентских выборов. Власти предложили провести митинг в пригороде столицы - поселке Локбатан.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Выборы прошли в обстановке "массовой фальсификации и вопиющего беззакония", заявил Национальный совет демократических сил Азербайджана. Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, отметили руководители неправительственных организаций. По их мнению, избирком также представил завышенные данные о явке избирателей.

С уведомлением о намерении провести митинг против "фальсификации результатов парламентских выборов" в мэрию обратились глава партии "Республиканская альтернатива" Ильгар Мамедов, председатель движения D18 Руслан Иззетли, зампред партии "Мусават" Фарадж Керимли, а также независимые кандидаты в депутаты Фархад Мехтиев и Гюнель Сафарова. Они просили согласовать акцию перед станцией метро в центре города. Сегодня к полудню организаторы были уведомлены о том, что митинг не разрешается, однако к вечеру их пригласили в Исполнительную власть Баку, где сообщили, что можно провести акцию на тренировочной базе спортклуба "Нефтчи" в поселке Локбатан, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Иззетли.

Он считает, что отказ согласования митинга в предложенном организаторами месте является нарушением свободы собраний.

"По закону, организация митингов носит уведомительный характер, а не разрешительный. Если не согласовали митинг перед станцией метро, то должны были предложить адекватную альтернативу. Нам же предлагают идти в поселок Локбатан в 20 км от Баку. С других частей Баку туда добираться сложно. В поселок можно добираться по ограниченному числу автобусных маршрутов. В выходные количество автобусов сокращается", - заявил Иззетли.

По его словам, окончательное решение о месте проведения акции будет принято после консультацией между оппозиционными силами.

"Я сам баллотировался в депутаты по 33-му Хатаинскому первому округу. С самого начала выборы сопровождались нарушениями. На всех участках были вбросы, карусели, давления на наблюдателей. Явку завысили в несколько раз. Подсчет голосов велся с нарушениями. Долго не начинали считать голоса, ожидая указаний сверху. В бюллетени, вынутые из урн, добавляли кипы бюллетеней, запрятанные в ящиках столов. Мы, конечно, по отдельности подали жалобы", - утверждает Иззетли.

Другой организатор митинга, зампред партии "Мусават" Фарадж Керимли считает, что "нужно отменить результаты выборов и назначить новые", поскольку "масштабы фальсификаций по всей стране были огромные".

"В соцсетях большое количество доказательств нарушений - вбросов, выдачи бюллетеней посторонним лицам, изгнания и избиения наблюдателей, прибавления при подсчете голосов заранее приготовленных дополнительных бюллетеней. Была искусственно завышена явка избирателей. Это доказывается и записями веб-камер, установленных самой же ЦИК на участках. Если сравнивать число проголосовавших по кадрам веб-камер с официально объявленными ЦИК, выявляется разница в два-три раза. В протоколах число проголосовавших было искусственно увеличено. При реальной явке на выборах в 15-20 процентов, ЦИК выдал результат почти в 50 процентов. Видеодоказательства фальсификаций есть практически со всех округов. Поэтому результаты должны быть отменены по всей стране", - заявил Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что после консультаций оппозиционных сил будет решено, проводить ли митинг вообще, и, если да, то в каком месте.

В Исполнительной власти Баку корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что митинг согласован на стадионе в Локбатане. От других комментарии чиновники воздержались.