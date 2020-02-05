ЦИК частично удовлетворил жалобу блогера Мехмана Гусейнова

05 февраля 2020, 23:13

Блогер Мехман Гусейнов настаивал на отмене регистрации его соперника на парламентских выборах Фараджа Гулиева, однако Центральная избирательная комиссия Азербайджана ограничилась предупреждением и решила дожидаться итогов расследования Генпрокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", блогер Мехман Гусейнов обвинил главу партии "Движение национального возрождения" Фараджа Гулиева в попытке подкупа с целью отзыва его кандидатуры на внеочередных парламентских выборах 9 февраля. Оба кандидата баллотируются по 31-му Сураханскому второму избирательному округу. Гулиев опроверг обвинение, заявив, что предлагал деньги на лечение Гусейнова. Эксперты усмотрели в этом инциденте признаки преступления и заявили, что против Гулиева должно быть начато расследование.

Президент Азербайджана 5 декабря подписал указ о роспуске парламента. Выборы назначены на 9 февраля 2020 года. Национальный совет демократических сил Азербайджана принял решение не участвовать в выборах и призвал к их бойкоту. Это решение поддержала и Партия народного фронта Азербайджана. Аналитики усомнились в возможности срыва выборов.

Рассмотрение жалобы Гусейнова состоялось в Центральной избирательной комиссии сегодня. Блогер на своей странице в Facebook распространил видео своего выступления в ЦИК. "Это самый чувствительный момент выборов. Или вы подтвердите, что идете на честные выборы, или же вы будете защищать коррумпированного кандидата, который предлагал деньги для устранения своего конкурента, опасаясь честной борьбы. В его действиях есть признаки преступления", - заявил Мехман Гусейнов представителям ЦИК.

Блогер отверг доводы Гулиева о том, что тот предлагал деньги для лечения блогера.

"Я не просил у него встречи. Он мне неоднократно звонил и просил о встрече... Темой разговора было не мое лечение. Темой были выборы. Аудиозапись (на которой Гусейнову предлагают деньги - прим. "Кавказского узла") имеет продолжительность около часа. Но я сам вырезал небольшой кусок, который непосредственно касается нынешних выборов. Гулиев откровенно предлагает 10-15 тысяч манатов мне на лечение, он выражал готовность создать для меня НПО, оказать поддержку моей команде. С какой стати он должен был мне помогать? В нормальной демократической стране его должны были уже арестовать. Это пятно на выборах. Если он мне предлагал деньги, то вполне вероятно, что он мог предложить взятки и членам участковых и окружных избирательной комиссии", - заявил Гусейнов.

Он попросил ЦИК внимательно отнестись к выборам в этом округе. "Пусть прокуратура расследует и дает правовую оценку выборам, а ЦИК должен снять Гулиева с выборов", - подчеркнул Гусейнов.

По 31-му округу, помимо Гусейнова и Гулиева, баллотируются еще десять кандидатов, отметил блогер. По его словам, ЦИК ограничился вынесением Гулиеву предупреждения.

"Мне заявили, что, поскольку прокуратура расследует дело, они будут ожидать решения этого органа. Однако, как долго прокуратура будет расследовать дело - неизвестно, до выборов осталось несколько дней. Недопустимо, чтобы человек, совершивший откровенно коррупционный поступок и действия, подрывающие честность выборов, продолжал бы борьбу за депутатский мандат. Я подам апелляционную жалобу на решение ЦИК", - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

Мехман Гусейнов выдвинут кандидатом в депутаты от блока "Движение". Он является председателем правозащитной структуры "Институт свободы и безопасности репортеров", говорится в биографической справке о Гусейнове, подготовленной "Кавказским узлом".

В пресс-службе ЦИК корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что Гулиеву вынесено предупреждение.

ЦИК возьмет под особый контроль выборы в 31-м Сураханском втором округе, сказали в ведомстве.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что на данном этапе требованием законодательства является вынесение предупреждения зарегистрированному от этого округа кандидату Фараджу Гулиеву.

"После принятия в Генпрокуратуре решения по этому поводу, ЦИК вновь рассмотрит вопрос. В зависимости от выводов прокуратуры, ЦИК примет соответствующее решение", - цитирует Панахова агентство АПА.

Эксперт в области права, юрист Института прав медиа Халид Агалиев считает, что формально, с точки зрения законодательства, ЦИК поступил верно.

"У ЦИК ограничены полномочия отменять регистрацию кандидатов. Должны быть веские доказательства нарушения закона со стороны кандидата, подтвержденные государственными органами. Однако с учетом серьезности ситуации, фактов с признаками совершения уголовного деяния, ЦИК мог бы, не дожидаясь решения прокуратуры, сам обратиться в Бакинский апелляционный суд для вынесения решения об отстранении от выборного процесса кандидата, действия которого бросили тень на честность выборов. Тем более, что Гулиев не отрицает факт предложения денег Гусейнову для лечения. Вопрос в квалификации его действий, и суд вполне может дать соответствующую правовую оценку", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедов также отметил, что ЦИК имеет право выносить предупреждения, если речь идет о нарушениях Избирательного кодекса.

"Если же речь идет о деянии, где есть состав преступления, то ЦИК должен основываться на решениях правоохранительных органов. С учетом того, что предмет расследования касается выборов, прокуратура должна, как можно скорее, дать первичную правовую оценку. К примеру, прокуратура может начать уголовное дело, пока не предъявляя обвинения Гулиева. Но этого может быть достаточно для отмены регистрации Гулиева. В реалиях Азербайджана все решается политической волей власти. Если будет политическая воля для отстранения Гулиева, то ему просто скажут, чтобы он сам снял свою кандидатуру - доводить дело признания факта коррупции прокуратура не будут. Если же политической воли на устранение Гулиева не будет, то расследование спустят на тормозах", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

Фарадж Гулиев оказался недоступным для комментариев. Ранее он подтвердил, что действительно предлагал Гусейнову отозвать свою кандидатуру и быть его доверенным лицом. При этом он заявил, что предложил лишь помощь в лечении блогера, поскольку тот жаловался на состояние здоровья.

В Азербайджане и ранее имели место скандалы с обвинениями во взятках на выборах. 25 сентября 2012 года на сервисе YouTube была опубликована видеозапись переговоров трех человек, обсуждающих сумму взятки за избрание в парламент Азербайджана на выборах 2005 года. 27 сентября 2012 года бывший ректор частного университета Эльшад Абдуллаев заявил, что на размещенном им видео запечатлены бывший депутат парламента Гюляр Ахмедова и ее подруга Севиндж Бабаева. 8 января Гюляр Ахмедова, отказавшаяся по собственному желанию от мандата депутата, была взята под надзор полиции. 2 декабря 2013 года суд приговорил Ахмедову к трем годам лишения свободы, а 5 мая 2014 года принял решение о ее освобождении.