Волгоградские активисты потребовали широкого обсуждения поправок в Конституцию

25 января 2020, 14:33

Активисты "Левого фронта" и "Объединения перевозчиков России" на сегодняшних пикетах в Волгограде раскритиковали федеральные власти за "кулуарное" обсуждение проекта изменения Основного закона и подмену референдума "эксклюзивной акцией".

Полуторачасовая серия одиночных пикетов проходила сегодня на аллее Героев Волгограда. Четверо активистов по очереди держали плакат с текстом "Требуем референдум по Конституции. Против эксклюзивных акций ЦИК".

15 января президент России Владимир Путин предложил провести голосование по поправкам в Конституцию. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила не называть это голосование референдумом, чтобы не выполнять требования закона о референдумах. "Я думала о терминах, чтобы не было путаницы. Давайте введем термин "эксклюзивная, разовая, уникальная акция", чтобы не было путаницы, чтобы не было ссылок на действующее законодательство", - процитировал Панфилову 23 января "Интерфакс".

"Левый фронт" требует принять федеральный закон "О конституционном собрании", который предусмотрен статьей 134 действующей Конституции, но до сих пор не принят, сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница сегодняшнего пикета Татьяна Педан. "Мы требуем созвать конституционное собрание, а не рабочую группу из непонятно как подобранных людей, с участием представителей широкого спектра реальных политических и общественных организаций. Мы требуем широкой общественной дискуссии по предложенным поправкам. Путин говорил, что будет народное обсуждение, но создали комиссию, за три дня все обсудили и какие-то поправки, и уже начинают в первом чтении принимать", - пояснила активистка.

Она подчеркнула, что протестующие настаивают на рассмотрении не только предложений президента, но и поправок, на которых настаивает оппозиция - "об исключительной государственной собственности на природные ресурсы, привязке зарплат чиновников к прожиточному минимуму, парламентских расследованиях, выборности судей". "В Конституцию должны быть внесены поправки, выработанные конституционным собранием, должен быть всероссийский референдум с порогом явки избирателей не менее 50 процентов. Попытки провести всеобщее голосование за все поправки разом, с невыработанным механизмом этого голосования, является циничным извращением демократических процедур и издевательством над народом", - заключила Татьяна Педан.

"Широкого обсуждения поправок в Конституцию с народом нет - есть какая-то рабочая группа, там одни парламентские партии", - указал корреспонденту "Кавказского узла" другой участник пикета, Олег Кравченко. "Мы предлагаем провести народный референдум, чтобы это было народное волеизъявление, а не тычок сверху", - заявил пикетчик Анатолий Николаенко.

Акция вызвала интерес у прохожих, отметил активист "Объединения перевозчиков России" Андрей Пуршев. "Подходил молодой парень, активно интересовался. Я ему объяснил, что, если Конституцию собираемся менять, необходим всенародный референдум, а не принимать решение кулуарно, в узком составе, непрофессиональным коллективом. Многие сказали, что поддерживают меня. Насколько я понял, у многих людей мало информации - все, что они знают, основано на информации из телевизора, но понятно, что телеканалы гнут свою линию. Чтобы народу разобраться, надо получать широкую информацию из всех источников", - сказал Пуршев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он согласился, что Конституция нуждается в изменениях. "Но изменения должны широко обсуждаться. Изменения должны вноситься специалистами, а не теми, кто сейчас в группе по разработке – боксеры, фигуристы, спортсмены. Это достойные люди, но это не юристы, не историки и не экономисты, то есть вопросом занимаются непрофессионалы", - подчеркнул активист.

Во время пикета была плохая погода – снег с дождем, и прохожих было мало. Молодой человек, назвавшийся членом Национально-освободительного движения, заявил, что поддерживает инициативу президента. Пенсионер Виктор Федотов, напротив, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчиков. "Поправками в Конституцию должны заниматься профессионалы – юристы, правоведы, а не спортсмены. Только специалист определит, как каждая поправка в дальнейшем скажется на нашей жизни. А не артисты и не музыканты должны писать главный закон страны", - считает он.

"Я не очень в курсе, в чем там конкретно состоят поправки, но вижу, что главный закон страны пытаются править кулуарно", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек, представившийся Егором. "Мнение народа должно учитываться при таких важных вещах, как поправки в Конституцию - они кардинально меняют и политическую систему, и многое другое", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка Виктория.

Полицейские к пикетчикам не подходили.

Отметим, что 18 января активисты "Левого фронта" и "Объединения перевозчиков России" провели массовую акцию с требованием освободить политзаключенных.