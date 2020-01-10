Протестующие в Нехаевской перешли к требованию отставки главы района

10 января 2020, 21:44

Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов должен уйти в отставку, заявили сегодня на митинге местные жители, уже добившиеся увольнения управделами муниципалитета Евгения Легчило. Они считают, что Кузнецов напрасно потратил бюджетные деньги на зарплату Легчило и собственный служебный автомобиль. Глава района назвал траты обоснованными.

Как писал "Кавказский узел", жители Нехаевского района в ноябре 2019 года добились отставки управляющего делами местной администрации Евгения Легчило.

В ноябре 2018 года Евгений Легчило, возглавлявший тогда администрацию Нехаевского района, был признан судом банкротом и оставил свой пост. Однако в марте 2019 года его назначили управляющим делами района - на должность, которую ранее в райадминистрации не было. Это вызвало недовольство местных жителей, которые провели митинг с требованием уволить чиновника. Прокуратура района, а затем и Нехаевский райсуд поддержали требование жителей. Решение о расторжении трудового договора с Легчило утвердил Волгоградский областной суд.

Сегодня утром на согласованный с властями митинг в Доме культуры станицы Нехаевской собрались 70 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" организатор акции Виктор Дегтярев. По его словам, митинг продолжался в течение часа.

"Сегодня в районе базарный день, приехали люди из соседних сел. Плакатов не было. Полицию я предупреждал, были также медики, все прошло мирно", - рассказал Дегтярев. Он отметил, что главу района приглашали на сегодняшний митинг, но он не пришел.

Митингующие выдвинули требования об отставке главы района Сергея Кузнецова и возврата в местный бюджет зарплаты, выплаченной Евгению Легчило как управляющему делами, сообщил организатор акции.

"Почти год Легчило занимал эту должность, получат зарплату и доплаты, не принося никакой пользы району. Жители района неоднократно совместно с прокуратурой обращались к главе района Сергею Кузнецову, но он игнорировал все обращения и предписания. В связи с этим мы обращаемся к главе района [с требованием] вернуть средства, затраченные на содержание Легчило, в бюджет района", - сказал Дегтярев.

Участники митинга 22 марта 2019 года заявили, что должность управляющего делами Нехаевского района обойдется дотационному бюджету муниципалитета в два миллиона рублей в год.

Требование об отставке главы района, имеющееся в распоряжении "Кавказского узла", подписали 30 человек. Там также содержатся требования о возвращении прямых выборов депутатов районной думы и главы района, сокращении штата администрации района. Обращение будет отправлено президенту Владимиру Путину, губернатору Андрею Бочарову, в областную прокуратуру и Следком.

В обращении указывается на то, что из бюджета муниципалитета выделяются деньги на поездки главы района на работу. Виктор Дегтярев пояснил, что Сергей Кузнецов живет в станице Алексеевской, расположенной в десятках километрах от райцентра.

"Кузнецов игнорирует даже встречу с нами. За все время он и Легчило лишь раз встретились с нами. Ни одного серьезного вопроса они решать не хотят. Сегодня были приглашены и прокуратура, и глава администрации - никто не пришел. Зачем нам нужен глава, который живет в соседнем районе? У нас свои люди есть", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" жительница Нехаевского района Юлия Корнюхина.

Глава Нехаевского муниципального района Сергей Кузнецов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что предложил местным жителям обратиться по поводу выплаченной Легчило зарплаты в суд. "Если это действительно незаконно, с меня эти деньги удержат. Но я точно знаю, что это законно: человек работал, и за отработанное время получил зарплату", - заявил глава района.

Он также считает законным использование служебного транспорта для того, чтобы ездить на работу и обратно. "Я проживаю в 60 километрах от места работы и езжу на работу на служебном транспорте. Они считают, что это незаконно. Я считаю, что это персональный транспорт, и он используется по назначению. Если они считают, что это незаконно, пусть суд вынесет решение", - сказал Кузнецов.

Сельчане требуют вдвое снизить тариф на вывоз мусора

В ходе митинга также поднимался вопрос снижения тарифов на вывоз мусора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший депутат Нехаевского сельского поселения

Василий Котляров. "Комитет тарифного регулирования определил для Волгоградской области норматив 0,2 куба и [фиксированный] тариф 113 рублей 25 копеек с каждого жителя [в месяц]. В феврале 2019 года депутаты Нехаевского поселения обратились в районную думу о снижении норматива и тарифа, и она отослала обращение в комитет тарифного регулирования. Потом мы провели сход жителей станицы Нехаевской и направили обращение губернатору о снижении норматив и тарифа. 24 декабря 2019 года я отправил обращение в УФАС по Волгоградской области, под ним подписались 293 человека, ждем ответа", - сообщил Котляров.

По его словам, тариф рассчитан, исходя из завышенного норматива. "Мы не накапливаем 0,2 куба, это очень большой объем. Мы требуем снижения норматива и тарифа в два раза. Семья из четырех человек платит 450 рублей, это очень дорого. Изначально тариф по станице Нехаевской был 49 рублей 90 копеек. После мусорной реформы многие не платят, потому что норматив и тариф завышен", - отметил Василий Котляров.

Еще одним требованием митингующих, по его словам, является отказ от практики вскрытия патологоанатомами тел всех умерших. "Патологоанатомическое бюро находится в Урюпинске - это 65 километров от Нехаево, а от других населенных пунктов за 100 километров. Зачем туда всех возить, если участковый выдает справку, что насильственной смерти нет, а врач пишет о смерти по старости. Люди платят за проезд, за само вскрытие, плюс другие расходы - это большие деньги", - пояснил Котляров.

По его словам гоавы района Сергея Кухнецова, норма мусора устанавливается федеральными властями. "Мы депутатам областной и Государственной думы ходатайства от жителей района с просьбой пересмотреть тариф отправляли. Тарифы в этом году были снижены на 8 рублей по решению губернатора", - отметил Кузнецов.