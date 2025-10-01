Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Орлов и Максим Шестаков убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1377 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 30 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1375 бойцов из Волгоградской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7500 Не менее 3728 бойцов из СКФО и 3772 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В хуторе 1-я Березовка прошли похороны Владимира Орлова, убитого в военной операции в январе 2025 года, сообщило 30 сентября издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого значится администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

В тот же день стало известно, что в военной операции погиб житель Волгоградской области Максим Шестаков, пишет издание.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1377 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.