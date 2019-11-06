06 ноября 2019, 11:48

Жители Нехаевского района добились увольнения чиновника

Управляющий делами Нехаевского района снят с должности в соответствии с решением суда, на котором настаивали местные жители, сообщила сегодня прокуратура Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", глава администрации Нехаевского района Евгений Легчило в ноябре 2018 года был признан судом банкротом и оставил свой пост, однако в марте 2019 года был назначен управделами муниципального района. Такой должности ранее в райадминистрации не было. Это вызвало недовольство местных жителей, которые 22 марта провели митинг с требованием уволить чиновника. Прокуратура района, а затем и Нехаевский райсуд поддержали требование жителей. 25 октября решение о расторжении трудового договора с Легчило утвердил Волгоградский областной суд.

Новая должность прежнего главы Нехаевского района лишит дотационный бюджет двух миллионов рублей в год, заявили участники митинга 22 марта в станице Нехаевской. Кроме того, 27 февраля в станице Нехаевской прошел митинг с требованием досрочно распустить районную думу, депутатов которой обвинили в нежелании полностью обновить руководство района. Политолог Александр Сайгин считает, что в конфликте в Нехаевском районе нет политической борьбы. Протест, по его мнению, возник от безысходности местных жителей, которые борются за выживание.

Глава Нехаевского района выполнил решение суда и уволил управляющего делами местной администрации Евгения Легчило, сообщила прокуратура. Нынешний глава района - бывший заместитель Легчило, именно он и назначил своего прежнего начальника на новую должность, отмечается в сообщении.

Легчило не вправе занимать руководящие должности еще два года. "Предусмотренная в делах о банкротстве граждан процедура реализации имущества должника Легчило завершена 13 ноября 2018 года. В соответствии с требованиями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в течение трех лет с даты завершения процедуры реализации имущества гражданин, признанный банкротом, не вправе занимать должности в органах управления организаций либо иным образом участвовать в управлении организациями", - говорится в сегодняшней публикации на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Информацию об увольнении Легчило подтвердила сегодня и "Высота 102". Однако на сайте администрации Нехаевского района данных об этом по состоянию на 11.48 мск 6 ноября нет.

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