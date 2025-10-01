Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области

Военные минувшей ночью сбили в Ростовской области восемь беспилотников, запущенных со стороны Украины. В аэропорту Волгограда сняты ограничения, введенные из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атаки беспилотников были зафиксированы в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. В результате на территории промышленного объекта произошел пожар, а жители нескольких поселков остались без света. Электричество подано в их дома по резервной схеме, сообщил губернатор.

В аэропорту Волгограда минувшей ночью были введены ограничения на полеты. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко объяснил запрет необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Минувшей ночью перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотников, из них восемь - в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны обезврежены за пределами ЮФО: в Белгородской, Саратовской и Воронежской областях.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и отправление самолетов, сообщил в 07.19 мск в своем телеграм-канале Артем Кореняко. "Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет", - написал он.

Напомним, в ночь на 27 сентября атаки беспилотников были зафиксированы в шести районах Ростовской области, в Тарасовском районе произошел пожар на газораспределительной станции. По данным Минобороны, 27 дронов были сбиты в ту ночь в Ростовской области.

24 сентября два человека получили осколочные ранения в станице Базковской Шолоховского района в результате атаки беспилотника. Они были доставлены в больницу.