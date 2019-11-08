08 ноября 2019, 19:15

Вовлек широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы - проведения строительных работ чеченскими властями в государственном заповеднике Эрзи

Деятельность в 2018 году

25 августа сообщил властям Алкуна о работах чеченских дорожных строителей в районе заповедника Эрзи от села Мерджи до реки Фортанги Сунженского района Ингушетии. В руководстве села Алкун попросили не публиковать новость до совместной проверки. Тогда, 26 августа Гогиев вместе с представителями Сунженского района и представителем правительства Ингушетии организовал поездку, результаты которой предал огласке, выложив фото- и видеоотчеты на своей странице в facebook.

Сообщение собрало более 400 комментариев о версиях и причинах начатых работ, среди прочего там были призывы к властям Ингушетии официально прокомментировать ситуацию. Гогиев во время дискуссии под своим постом оставил 12 комментариев, отслеживал ситуацию в Эрзи в связи с продолжением работ.

После поста Якуба информация о строительных работах под охраной чеченских силовиков разошлась по социальным сетям и СМИ .

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об установлении административной границы между республиками. По условиям соглашения Чечне отошла часть заповедника Эрзи в Сунженском районе .

Якуб Гогиев на протяжении всей осени 2018 года продолжал заниматься мониторингом ситуации в заповеднике , комментируя в соцсетях и СМИ .

Биография

Якуб Ибрагимович Гогиев родился 15 ноября 1975 году в Верхних Ачалуках Малгобекского района Чечено-Ингушской республики.

Жил и учился в школах Верхних Ачалуков, Ростова и Тюмени, в 2005 году окончил Краснодарскую Академию МВД, работал в Управлении ФСКН с 2008 по 2016.

Женат.

Общественная и профессиональная деятельность

На протяжении многих лет занимается исследованиями о депортации ингушей в 1944 году.

С 2015 года является учредителем Историко-географического общества «Дзурдзуки» , администратором группы общества в facebook.

Участник проекта ИГО «Дзурзуки» «Орнамент- символ жизни», в рамках которого в 2019 году вышла книга-альбом «Ингушский национальный орнамент» , запущен проект «Возрождение войлочного орнаментального искусства ингушей» .

С 2018 года руководитель и директор проекта «Школа Ингушских Адатов» .

Примечания