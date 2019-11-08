Якуб Гогиев. Фото из личного архива.

08 ноября 2019, 19:15

Якуб Гогиев

Вовлек широкий круг людей в обсуждение общественно важной проблемы - проведения строительных работ чеченскими властями в государственном заповеднике Эрзи

Деятельность в 2018 году

25 августа сообщил властям Алкуна о работах чеченских дорожных строителей в районе заповедника Эрзи 1 от села Мерджи до реки Фортанги Сунженского района Ингушетии. В руководстве села Алкун попросили не публиковать новость до совместной проверки. Тогда, 26 августа Гогиев вместе с представителями Сунженского района и представителем правительства Ингушетии организовал поездку, результаты которой предал огласке, выложив фото- и видеоотчеты 2 на своей странице в facebook.

Сообщение собрало более 400 комментариев о версиях и причинах начатых работ, среди прочего там были призывы к властям Ингушетии официально прокомментировать ситуацию. Гогиев во время дискуссии под своим постом оставил 12 комментариев, отслеживал ситуацию в Эрзи в связи с продолжением работ.

После поста Якуба информация о строительных работах под охраной чеченских силовиков разошлась по социальным сетям и СМИ 3.

26 сентября 4 главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение об установлении административной границы между республиками. По условиям соглашения Чечне отошла часть заповедника Эрзи 5 в Сунженском районе 6.

Якуб Гогиев на протяжении всей осени 2018 года продолжал заниматься мониторингом ситуации в заповеднике 7, комментируя в соцсетях и СМИ 8.

Биография

Якуб Ибрагимович Гогиев родился 15 ноября 1975 году в Верхних Ачалуках Малгобекского района Чечено-Ингушской республики.

Жил и учился в школах Верхних Ачалуков, Ростова и Тюмени, в 2005 году окончил Краснодарскую Академию МВД, работал в Управлении ФСКН с 2008 по 2016.

Женат.

Общественная и профессиональная деятельность

На протяжении многих лет занимается исследованиями о депортации ингушей в 1944 году.

С 2015 года является учредителем Историко-географического общества «Дзурдзуки» 9, администратором группы общества 10 в facebook.

Участник проекта ИГО «Дзурзуки» «Орнамент- символ жизни», в рамках которого в 2019 году вышла книга-альбом «Ингушский национальный орнамент» 11, запущен проект «Возрождение войлочного орнаментального искусства ингушей» 12.

С 2018 года руководитель и директор проекта «Школа Ингушских Адатов» 13 14.

Примечания

  1. О проблеме на территории Федерального заповедника "Эрзи" // Личная страничка Якуба Гогиева в Facebook, 26 августа 2018 года
  2. Там же
  3. Расчистим дорогу, подвинем блокпост. Что известно о конфликте на границе Чечни и Ингушетии // BBC NEWS. Русская служба, 29 августа 2018 года
  4. Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней // Пресс-служба Главы Ингушской Республики, 26 сентября 2018 года
  5. Заповедник на линии раздела // Газета Коммерсант, 31 октября 2018 года
  6. Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой // Кавказский узел, 27 сентября 2018 года
  7. Ингушские активисты рассказали о вырубке деревьев в заповеднике «Эрзи» // Кавказский узел, 2 ноября 2018 года
  8. Власти Чечни отрицают угрозу для заповедника "Эрзи" // Кавказский узел, 5 ноября 2018 года
  9. Об Обществе // Сайт ИГО «Дзурдзуки»
  10. Страничка ИГО «Дзурдзуки» в Facebook
  11. Вышла в свет книга-альбом «Ингушский национальный орнамент — ГIалгIай къаман гIарчош» // Сайт ИГО «Дзурдзуки», 30 мая 2019 года
  12. Проект ИГО «Дзурдзуки» «Орнамент — символ жизни. Возрождение войлочного орнаментального искусства ингушей» выиграл конкурс Фонда Президентских грантов // Сайт ИГО «Дзурдзуки», 31 мая 2019 года
  13. Страничка проекта в Instagram
  14. Институт благородных горцев и горянок // Интернет-газета «Ингушетия», 29 июня 2018 года

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